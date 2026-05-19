¡Su último baile! Messi, Ronaldo, Neymar y otras estrellas se retirarán en el Mundial 2026

La Copa del Mundo del 2026 es celebrada con una nota solemne, ya que será la última para una generación de jugadores que batieron récords, conmovieron a millones y en su totalidad, se volvieron legendarios. Son jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Lewandowski, los que tendrán su último mundial este año, teniendo ahora una gran responsabilidad para dar un cierre a su era con broche de oro.

Lionel Messi en la pasada Fecha FIFA con Argentina | AP

¿Qué jugadores tendrán su último Mundial?

Jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán los primeros en competir en su sexta Copa del Mundo, marcando una era de más de 24 años de reconocimientos, goleadas legendarias y partidos memorables. Otro jugador que se les une es el guardameta mexicano Guillermo Ochoa quien ha dicho en entrevistas que este sería su última competencia representando a la selección mexicana.

Neymar, que con suerte pudo ser convocado a la selección nacional de Brasil, tiene actualmente 34 años y ha hablado varias veces sobre el desgaste físico y mental de jugar para el equipo nacional.

Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en la historia de las eliminatorias | AP

Luka Modrić, quien se creía que se retiraría en el Mundial de Qatar 2022, tendrá un último baile a sus 40 años representando a la selección de Croacia.

El portero Manuel Neuer, legendario por su participación como guardameta líder del Bayern Munich se retirará en este mundial, ya que llegaría al Mundial con 40 años. Del mismo equipo también se encuentra el delantero alemán Thomas Müller, quien también jugará su última Copa del Mundo a sus 36 años.

Mohamed Salah, delantero del Liverpool FC y de la selección de Egipto, tiene actualmente 34 años y se enfrentará por ultima vez a equipos como Irán o Nueva Zelanda en la fase clasificatoria.

Modric y Perisic, los veteranos de Croacia | MEXSPORT