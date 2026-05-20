América vs Gotham FC ¿Dónde y cuándo ver el partido de Copa de Campeones W?

Las campeonas entran en acción. Esta semana regresa la máxima competencia Femenil a nivel de clubes de la Concacaf y dos equipos estelares se encargarán de reabrir la competencia. América Femenil y Gotham se ven las caras en la Semifinal de la Concacaf W Champions Cup.

La Concachampions W regresó para una segunda edición tras el éxito entre que fue en la temporada pasada en la que Gotham logró vencer a América y a Tigres para levantar el trofeo y coronarse campeonas de la Concacaf.

Campeonas contra campeonas

Ahora, Gotham buscará defender su título de campeonas frente a un América inspiradas. El conjunto estadounidense debe de superara a las actuales campeonas de la Liga MX Femenil si quiere poder ser bicampeonas.

Las Águilas lograron finalmente coronarse en el futbol mexicano tras haber perdido las últimas cuatro Finales que habían disputado. Ahora, el cuadro azulcrema, con este impulso, buscará dar un paso para adelante en el futbol internacional.

América Femenil, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Líder contra segundo lugar

Además de su buen paso en la liga local, América llega a este duelo tras haber quedado líderes del Grupo A, gracias a tres victorias y un empate. Estos resultados le bastaron para superar a Pachuca y Orlando Pride quienes se quedaron con siete unidades cada quien.

Gotham por su parte, tuvo un desempeño similar al sumar 10 unidades, sin embargo, terminó segundo lugar por detrás de Washington Spirit por la diferencia de goles. Estos resultados llevaron a América y a Gotham a enfrentarse una vez más en Semifinales.

América vs Gotham en la W Champions 2024-25 | MEXSPORT

Historial entre ambos

América y Gotham se vuelven a enfrentar en estas instancias. Las temporada pasada se vieron las caras en Semifinales luego de que América terminara líder y Gotham segundas, sin embargo, las neoyorquinas lograron imponerse con un contundente 3-1 y así avanzar a la Final.

Gotham goleó al América la temporada pasada en el W Champions Cup | MEXSPORT

América vs Gotham