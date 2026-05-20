Hello Kitty tendrá película animada y ya hay fecha de estreno para verla en cines

Hello Kitty está lista para llegar a la pantalla grande. Después de años convertida en uno de los personajes japoneses más famosos del mundo, la popular gatita de Sanrio finalmente tendrá una película animada producida por Hollywood.

El proyecto fue confirmado por Warner Bros. Pictures Animation y Sanrio, empresa creadora del personaje, que durante décadas había mantenido un control muy cuidadoso sobre las adaptaciones cinematográficas de su franquicia.

La cinta tiene programado su estreno para el 21 de julio de 2028, fecha que rápidamente llamó la atención de seguidores de Hello Kitty y de los personajes que forman parte del universo Sanrio.

Hello Kitty llegará por primera vez al cine con una película animada producida por Warner Bros y Sanrio./ RS

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la historia, se sabe que la película será una aventura animada dirigida al público familiar y que incluirá a otros personajes populares de la marca japonesa.

La producción estará a cargo de David Derrick Jr. y John Aoshima, ambos relacionados con proyectos de animación en los últimos años. Mientras tanto, el guion será desarrollado por Jeff Chan.

¿De qué tratará la película de Hello Kitty?

Por ahora, los estudios no han revelado oficialmente la trama completa de la película, aunque medios especializados señalan que el proyecto buscará mantener el estilo característico de Hello Kitty, enfocado en amistad, convivencia y aventuras familiares.

La expectativa alrededor de la película creció porque será la primera vez que Hello Kitty tenga un largometraje animado de alcance mundial realizado por un gran estudio cinematográfico.

'Hello Kitty' Movie Lands Directors David Derrick Jr., John Aoshima for Warner Bros. https://t.co/8u35aFteDd — The Hollywood Reporter (@THR) May 18, 2026

Además, el anuncio ocurre en un momento donde personajes de Sanrio viven una nueva etapa de popularidad gracias al auge de coleccionables, redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales.

El universo de Sanrio dará el salto a Hollywood con una aventura familiar protagonizada por Hello Kitty./ RS

Hello Kitty sigue siendo un fenómeno mundial

Desde su creación en Japón durante la década de los setenta, Hello Kitty se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la cultura pop a nivel internacional.

La franquicia logró expandirse más allá de juguetes y caricaturas, llegando a videojuegos, ropa, cafeterías temáticas y productos que se venden prácticamente en todo el mundo.

En años recientes, personajes como Kuromi, My Melody, Cinnamoroll y Gudetama también ayudaron a mantener vigente el universo Sanrio entre nuevas generaciones.