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¿Contingencia ambiental? Checa el Hoy No Circula del miércoles 20 de mayo 2026

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:00 - 19 mayo 2026
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Estos autos descansan en CDMX y Edomex; evita multa o corralón consultado esta información

Antes de sacar el coche este miércoles 20 de mayo de 2026, más vale revisar el calendario. Aunque no hay contingencia ambiental contemplada, el Programa Hoy No Circula se mantiene activo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

No verificar puede salir caro: además de la multa, tu vehículo podría terminar en el corralón.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Para este miércoles 20 de mayo, no podrán circular:

  • Vehículos con holograma 1 y 2

  • Autos con engomado rojo

  • Placas con terminación 3 y 4

  • Vehículos foráneos y con permisos

Por el contrario, sí podrán circular:

  • Autos con holograma 0 y 00

  • Vehículos eléctricos e híbridos

Horario del programa: de 05:00 a 22:00 horas, tanto en CDMX como en los municipios del Edomex donde aplica.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si circulas cuando no te corresponde, la sanción va de 20 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a 2,075 a 3,113 pesos.

Además del golpe al bolsillo, tu vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

Municipios del Edomex donde también aplica el No Circula

El programa además está vigente en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

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