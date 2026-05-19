“No necesitamos que nos digan lo que significa cada partido”: Ángel Villacampa previo a la Concachampions

América Femenil cambió rápidamente el chip tras conquistar el Clausura 2026. Después de levantar la tercera estrella ante Rayadas, el conjunto azulcrema ya se enfoca en el Final Four de la Concacaf W Champions Cup, donde enfrentará a Gotham FC, uno de los equipos más fuertes del continente.

Ángel Villacampa, DT de América Femenil | IMAGO 7

Previo al encuentro, Ángel Villacampa dejó en claro que dentro del plantel existe plena conciencia de la importancia que representa este torneo internacional, especialmente después de que el equipo quedara fuera de la pelea por el título en la edición pasada.

“Nosotras no necesitamos que nadie venga a comunicarnos qué significa cada partido o cada torneo, lo tenemos muy presente. Es una gran oportunidad para demostrarnos a nivel internacional ante un rival muy fuerte”, comentó el estratega español.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Villacampa también destacó el respaldo que podría recibir América en Pachuca, ciudad que por su cercanía con la capital del país podría pintarse de azulcrema durante el Final Four. Para el técnico americanista, la afición es fundamental en los momentos más importantes del semestre.

“Es muy importante tener a nuestra gente. Ya lo vimos el día de la Final, para nosotras significa muchísimo. Los americanistas hacen ese papel del jugador número 12 y el domingo volvió a sentirse”, señaló.

Por su parte, Scarlett Camberos reconoció que dentro del plantel existe ilusión por conseguir el doblete y consolidar uno de los mejores años en la historia reciente del club.

“Sería un sueño ganar también la Concacaf. Lo celebraríamos por muchísimo tiempo. Estamos muy felices por el campeonato, pero también tenemos la ilusión de demostrar internacionalmente el nivel que tiene este equipo”, comentó la atacante azulcrema.

Irene Guerrero y Sandra Paños, en duda

De cara al duelo ante Gotham, América mantiene incertidumbre alrededor del estado físico de Irene Guerrero y Sandra Paños, quienes no trabajaron al parejo del grupo durante el entrenamiento.

Ángel Villacampa explicó que ambas futbolistas arrastran molestias desde la Final ante Monterrey y están siendo evaluadas por el cuerpo médico.

“Llevan algunas molestias desde la Final y estamos pendientes de su evolución. Por eso no salieron hoy a la cancha”, explicó el técnico.

Sandra Paños dice adiós al América Femenil l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Sandra Paños?

Asimismo, el entrenador evitó profundizar sobre el futuro de Sandra Paños, luego de las declaraciones que realizó tras conquistar el título, donde dejó abierta la posibilidad de salir del club.