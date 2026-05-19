Aplazan nuevamente audiencia de Joaquín Guzmán López en Illinois y revelan nueva fecha

La audiencia de Joaquín Guzmán López, identificado como uno de los líderes de Los Chapitos e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue pospuesta nuevamente en Estados Unidos, de acuerdo con información publicada este lunes por la Corte de Distrito del Norte de Illinois.

Inicialmente, la comparecencia estaba programada para el próximo 1 de junio de 2026; sin embargo, registros judiciales confirmaron que ahora se realizará el 31 de agosto de 2026 a la 1:30 de la tarde, hora local.

El hijo de “El Chapo” Guzmán comparecerá ante la justicia estadounidense hasta agosto de 2026./

El cambio quedó asentado en un documento fechado el 18 de mayo, dirigido a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien lleva el caso del integrante del Cártel de Sinaloa.

“La audiencia presencial programada para el 1 de junio de 2026 se cancela y se reprograma para el 31 de agosto de 2026 a la 1:30 p. m.”, señala el documento judicial.

Joaquín Guzmán López permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses desde julio de 2024, cuando fue detenido cerca de El Paso, Texas, junto con Ismael “El Mayo” Zambada, considerado uno de los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa.

Aplazan en EU la audiencia del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien secuestro al Mayo Zambada en 2024 para entregarlo a las autoridades estadounidenses. @MXReferencia https://t.co/2kgAWpdgd8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 19, 2026

¿Por qué Joaquín Guzmán López es pieza clave en el caso de “El Mayo” Zambada?

El nombre de Joaquín Guzmán López tomó fuerza internacionalmente después de que surgieran versiones sobre una presunta operación con la que habría engañado a “El Mayo” Zambada para trasladarlo en una aeronave desde México hacia territorio estadounidense.

Según las investigaciones difundidas en Estados Unidos, Guzmán López le habría dicho al capo sinaloense que viajarían al norte de México para revisar propiedades, aunque el avión terminó aterrizando en territorio estadounidense, donde ambos fueron detenidos.

La jueza Sharon Johnson Coleman recibió el documento oficial sobre el cambio de audiencia./ Pixabay

En diciembre del año pasado, el hijo de “El Chapo” se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, además de aceptar colaborar con autoridades estadounidenses dentro del proceso judicial.

Además de Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera que permanece detenido en Estados Unidos es Ovidio Guzmán, también identificado como integrante de la facción conocida como Los Chapitos.