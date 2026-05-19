Compañeros de Stopira, jugador de Cabo Verde, enloquecen al verlo convocado al Mundial 2026 con su selección

Stopira escribió una página histórica para el Torreense y para el futbol de Cabo Verde. El veterano defensor fue incluido en la convocatoria mundialista de su selección y se convirtió en el primer futbolista del club portugués en recibir un llamado para disputar una Copa del Mundo.

El zaguero de 38 años, cuyo nombre completo es Ianique dos Santos Tavares, milita en la Segunda División de Portugal y es además capitán del cuadro lusitano. Su reciente convocatoria rumbo al Mundial 2026 provocó una enorme celebración dentro del vestidor, donde compañeros y cuerpo técnico explotaron de emoción al ver su nombre en la lista final de Cabo Verde.

Cabo Verde clasificó de manera directa a la Copa del Mundo | FIFA

Stopira provoca locura en el vestidor

El plantel del Torreense siguió en vivo el anuncio oficial de la convocatoria de Cabo Verde y, cuando apareció el nombre de Stopira, el vestidor enloqueció. Apenas fue revelado el nombre de su compañero, los futbolistas del equipo portugués 'estallaron' en aplausos, gritos y abrazos, el defensor fue levantado por los aires por sus todos, conscientes de que estaban presenciando un momento inédito para la institución lusa.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, pues reflejó un momento más que especial para un club de esta categoría teniendo representación en el torneo más importante del planeta. Mientras la mayoría de selecciones contará con futbolistas de clubes multimillonarios, Cabo Verde apostó por un capitán que compite cada semana en la segunda categoría del futbol portugués.

La historia de Stopira toma todavía más fuerza por el contexto de su carrera. A sus 38 años, cuando muchos futbolistas ya piensan en el retiro, el defensor tendrá la oportunidad de cumplir el sueño más grande de cualquier jugador: disputar una Copa del Mundo y hacerlo como uno de los referentes de una selección debutante.

Cabo Verde disputará su primer Mundial en 2026

La clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 representa una de las grandes historias de la próxima Copa del Mundo, edición que contará por primera vez con 48 selecciones. El combinado africano disputará su primera justa mundialista y quedó ubicado en el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Stopira llegará a la competencia como uno de los líderes de Cabo Verde gracias a su experiencia internacional. El defensor acumula 57 partidos con su selección, además de cuatro goles y tres asistencias, números destacados para un futbolista de perfil defensivo y con largo recorrido en eliminatorias mundialistas, Copa Africana de Naciones y amistosos internacionales.

Para el Torreense, la convocatoria marca un antes y un después en su historia. El club portugués, fundado hace más de un siglo y acostumbrado a competir lejos de los grandes reflectores europeos, ahora tendrá presencia en una Copa del Mundo gracias a su capitán, quien buscará dejar una huella imborrable con Cabo Verde en 2026.