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Futbol

Mundial 2026: Cabo Verde, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La Selección de Cabo Verde participará en su primera Copa del Mundo | AP
Arturo Aguilar Mireles
Arturo Aguilar Mireles 07:05 - 12 mayo 2026
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Los Tiburones Azules hicieron historia al clasificar por primera vez a un Mundial y convertirse en una de las mayores sorpresas rumbo a 2026

Cabo Verde se clasificó a su primera Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Los Tiburones Azules obtuvieron su boleto al conquistar el Grupo D de la eliminatoria africana con 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y sólo una derrota, dejando el segundo puesto de Pelotón a Camerún, que obtuvo 19 unidades.

El triunfo ante su similar de Suazilandia por 3-0 en el Estadio Nacional de Cabo Verde desató la locura en el archipiélago africano, pues fue con el que obtuvieron su pase al Mundial de 2026 con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y de Ianique dos Santos Tavares 'Stopíra'.

Selección de Cabo Verde previo a juego eliminatorio l AP

Con una población de 525 mil habitantes, la nación insular del Atlántico se convirtió en el tercer país más pequeño de la historia en llegar a un Mundial, sólo detrás de Curazao, que también debutará en el Mundial de 2026, y de Islandia, que participó en Rusia 2018.

Cabo Verde se independizó de Portugal en 1975 y, tres años después, su selección disputó su primer partido internacional, en el que perdió por la mínima ante Guinea. La Federación de Futbol Caboverdiana se formó hasta 1982 y fue aceptada por la FIFA hasta 1986; sin embargo, su primera participación en una eliminatoria mundialista fue para la edición de 2002, en la que fue eliminada en la primera ronda.

Para las eliminatorias de 2006, Cabo Verde avanzó a la Ronda Final tras su primera victoria en una fase de clasificación, sobre Suazilandia y en la Ronda Final obtuvo su primer triunfo a domicilio contra Burkina Faso, pero terminó quinto en su grupo.

Aunque se notaba el progreso de los también llamados Criollos, su suerte no se modificó para los Mundiales de 2010 y 2014; sin embargo, para 2018, los caboverdianos se metieron hasta la Tercera Ronda donde se tuvieron que conformar con el tercer lugar de Grupo.

Para Qatar 2022, los del archipiélago dieron vistos de lo que atestiguamos recientemente. En la Ronda Final pelearon mano a mano la clasificación ante Nigeria, con los que empataron en la última jornada a un gol, para quedarse en la orilla, pues una victoria ante las Súper Águilas les hubiera dado su primer boleto al Mundial, por el que tuvieron que esperar cuatro años más.

Figura actual: Dailon Livramento

Nacido en Róterdam en los Países Bajos, pero nacionalizado caboverdiano, comenzó su andar en las canchas con el Roda de la Eredivisie tras pasar por las inferiores de Excelsior, Sparta AV y NAC Breda. Tras un paso por el MVV, llegó en 2024 al Hellas Verona donde no pudo demostrar su mejor versión y se fue cedido desde 2025 al Casa Pia A. C. de la Primeira Liga portuguesa.

Durante las eliminatorias mundialistas, Livramento anotó cuatro goles en ocho partidos, convirtiéndose en una de las principales figuras de los Tiburones Azules, incluido un tanto en la histórica victoria ante Suazilandia que significó el boleto a la Copa del Mundo.

Dailon Livramento celebra gol con Cabo Verde | AP
Dailon Livramento celebra gol con Cabo Verde | AP

Calendario de Cabo Verde en Fase de Grupos

Partido

Fecha

Hora

Sede

España vs Cabo Verde

15 de junio

10:00 hrs

Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde

21 de junio

16:00 hrs

Miami

Cabo Verde vs Arabia Saudita

26 de junio

18:00 hrs

Houston

Números de Cabo Verde en Mundiales

Esta será la primera participación de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo.

Director Técnico: Pedro Leitão Brito 'Bubista'

El entrenador se ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia deportiva de Cabo Verde. El exdefensa y antiguo capitán de la selección construyó una trayectoria marcada por la disciplina y el liderazgo, cualidades que también mostró durante su paso por clubes de Angola, España y Portugal antes de iniciar su carrera como entrenador.

Pedro Leitão Brito 'Bubista', técnico de Cabo Verde | X: @CAF_Online
Pedro Leitão Brito 'Bubista', técnico de Cabo Verde | X: @CAF_Online

Desde que asumió el mando de la selección caboverdiana en 2020, Bubista transformó al equipo en un conjunto competitivo y sólido, capaz de enfrentarse a potencias africanas con orden táctico y efectividad en el contragolpe. Bajo su dirección, Cabo Verde logró una histórica clasificación al Mundial de 2026, firmando uno de los capítulos más importantes en la historia del futbol africano.

Convocados por Cabo Verde

El representativo de Cabo Verde aún no ha presentado su lista oficial de convocados para la Copa del Mundo, pero este es el listado que presentó Pedro Leitão Brito 'Bubista' en su más reciente partido oficial FIFA.

Jugador

Posición

Equipo

Josimar Dias 'Vozinha'

Portero

Chaves (Portugal)

Marcio Rosa

Portero

Montana (Bulgaria)

Bruno Varela

Portero

Al-Hazem (Arabia Saudita)

Ianique dos Santos Tavares 'Stopíra'

Defensa

Torreense (Portugal)

Edilson Alberto Monteiro Sanches 'Diney'

Defensa

Al Bataeh (EAU)

Roberto Lopes

Defensa

Shamrock Rovers (Irlanda)

Wagner Pina

Defensa

Trabzonspor (Turquía)

João Paulo Fernandes

Defensa

Otelul Galati (Rumania)

Sidny Lopes Cabral

Defensa

Estrela da Amadora (Portugal)

Steven Moreira

Defensa

Columbus Crew (Estados Unidos)

Aílson Tavares

Mediocampista

Beitar Jerusalén (Israel)

Kevin Pina

Mediocampista

Krasnodar (Rusia)

Jamiro Monteiro

Mediocampista

PEC Zwolle (Países Bajos)

Deroy Duarte

Mediocampista

Ludogorets Razgrad (Bulgaria)

Laros Duarte

Mediocampista

Puskás Akadémia (Hungría)

Yannick Semedo

Mediocampista

Farense (Portugal)

Telmo Arcanjo

Mediocampista

Vitória Guimaraes (Portugal)

Dailon Livramento

Delantero

Casa Pia (Portugal)

Garry Rodrigues

Delantero

Apollon Limassol (Chipre)

Willy Semedo

Delantero

Omonia Nicosia (Chipre)

Hélio Varela

Delantero

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Ryan Mendes

Delantero

Kocaelispor (Turquía)

Nuno da Costa

Delantero

İstanbul Basaksehir (Turquía)

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