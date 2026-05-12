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Opinión

Pumas cambia de árbitros como de calzones

Pumas cambia de árbitros como de calzones columna
Pumas cambia de árbitros como de calzones columna
El Francotirador
El Francotirador 07:00 - 12 mayo 2026
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Pues en Doña Fede se ponen árbitros al gusto… al gusto de Pumas. Como no les pareció que designaran a Santander para la Ida de la Semifinal ante Pachuca, los universitarios pidieron cambio en la alta esfera y se los concedieron, les mandaron a López Peñuelas. Los Tuzos deben estar bien contentos, ¿no?

Y si pensabas que era la primera vez que Universidad exige y cambia a su silbante, pues agárrate, porque el año pasado Pumas también movió al árbitro que le habían designado ante Tigres, Quintero Huitrón; de último minuto les pusieron a César Ramos.

Así que en Cantera ya se la saben, si no les gusta el juez central que va al campo, nomás truenan los dedos y Doña Fede responde.

EFRAÍN HIZO LA FINTA GENIAL

Esta desatado. Y no es queja. Bueno, las formas no gustan, pero está a punto de romper la sequía sin títulos de Pumas. Me contaron la última que hizo Efraín Juárez que sacó de la jugada hasta los reporteros. Resulta que el técnico mandó una alineación a los árbitros ante América sin el Brujo Antuna ni Juninho, y con Leone de inicio. Esa fue la que se imprimió, se filtró y muchos asumieron como la buena.

Pero en el límite del tiempo reglamentario la cambió por la que saltó realmente a CU. Sabrá el sereno si confundió también a Jardine, eso ya no importa con el pase a Semis en la bolsa. Otra genialidad de Efrastóteles. Próximo campeón. Anótalo.

YA NO LE DIGAN NEGRITO SANDOVAL

Pide que le digan Santiago. O Santi. No ‘Negrito’, como a su padre, aquél chispeante extremo de Chivas. Y es que el Negro Sandoval no ha aparecido en la vida del fulgurantre canterano del Guadalajara que clavó los dos pepinos que eliminaron a Tigres. Lo abandonó desde pequeño y hace más de 10 años que no se hablan.

El Negro Sandoval recién habló por primera vez en público de su hijo: “Todo el mérito y el apoyo es de la mamá; los genes del papá, pero todo el reconocimiento es de la mamá”. Por eso, el veracruzano prefiere que le digan Santi, no ‘Negrito’.

AÚN NO ESTÁ EL GOLEADOR AZUL

Ya metido en la serie de Chivas, por ahí circuló una versión de que Nico Ibáñez ya estaría para jugar contra el Guadalajara, pero es incorrecto. Al goleador argentino le faltan aún dos semanas, por lo que incluso luce muy difícil que pueda estar en una posible Final de la Huiquineta. Serán el Toro o Ebere las dos principales opciones al frente.

LO NUEVOS YA TRABAJAN AL TÉCNICO ZORRO

Ya de cierre, entre la danza de técnicos está el del Atlas, Diego Cocca, quien ya se fue de vacaciones sin futuro asegurado con los rojinegros. Se acabó el contrato vigente con Orlegui, pero el argentino ya habló con los nuevos dueños de Prodi. Sin embargo, me dicen que si quieren que se quede en Guadalajara, la gente de José Miguel tendrá que echarle “muchas más ganas” a la renovación, pues el técnico se puso exigente tras calificar a los Zorros sorpresivamente a la Liguilla. Veamos qué capacidad de convencimiento tienen.

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