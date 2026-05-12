Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Lluvias en CDMX y Edomex dejan inundaciones, autos varados y caos vial

Varias personas fueron rescatadas ante las inundaciones
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:52 - 12 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Personas fueron rescatadas de sus vehículos, mientras que en otras zonas se inundaron las calles por desbordamiento de presa

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes 11 de mayo y la madrugada de este martes provocaron inundaciones, corrientes de agua, caos vial y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.


Las precipitaciones ocasionaron problemas de movilidad, vehículos varados y complicaciones para miles de personas que intentaban trasladarse durante la madrugada y las primeras horas del día.

La madrugada de este martes la CDMX presentó afectaciones por las intensas lluvias/N+

Sur de la CDMX, de las zonas más afectadas

Uno de los puntos con mayores complicaciones fue la zona de la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la capital, donde se registraron fuertes corrientes de agua derivadas del aguacero.


Motociclistas tuvieron que avanzar entre bajadas de agua mientras automovilistas reportaron severos problemas para circular.


Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyaron al conductor de una pipa que quedó atrapada bajo un puente debido al nivel del agua acumulada.


Las precipitaciones provocaron fuertes corrientes sobre la carretera Picacho-Ajusco, donde autoridades solicitaron a los conductores extremar precauciones para evitar accidentes.


En distintos videos difundidos en redes sociales se observó cómo el agua descendía con fuerza sobre las vialidades, dificultando el paso de vehículos y peatones.

Inundaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón

En la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, usuarios reportaron automóviles inundados y personas varadas tras las intensas lluvias.


También surgieron reportes sobre el desbordamiento de la Presa Becerra, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, situación que provocó preocupación entre habitantes de la zona.


Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron calles completamente cubiertas por agua y tránsito severamente afectado.

Activan alertas roja y púrpura

Debido a la intensidad de las lluvias en el Valle de México, autoridades capitalinas activaron las alertas roja y púrpura en diversas alcaldías de la Ciudad de México.


Las autoridades recomendaron evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Proponen asistencia opcional a clases

Ante las afectaciones registradas durante la madrugada, en la alcaldía Azcapotzalco se planteó que hoy martes 12 de mayo la asistencia a clases fuera opcional para estudiantes de nivel básico y medio superior.


La medida surgió debido a los problemas de movilidad y las condiciones registradas en distintas vialidades del Valle de México.

Tráfico y más lluvias para hoy

La mañana de hoy martes, automovilistas reportan tráfico intenso, calles anegadas y retrasos importantes tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México.


Las autoridades mantienen monitoreo sobre las condiciones climáticas, ya que continúan los pronósticos de lluvia para el Valle de México en las próximas horas.

Lo Último
09:38 Grupo Pachuca en desacuerdo con la Comisión de Arbitraje por cambio de árbitro ante Pumas; pero, no habrá queja
09:24 ¡Chicas, ‘gas de la risa’ y más! Filtran video íntimo de jugador del Milan en escándalo de la Serie A
09:08 Incierto futuro para Lebron James luego de la derrota de Lakers ante Thunder
08:42 El nuevo Pagani de Fernando Alonso: un hipercoche de 12 millones de dólares con silla de bebé a juego
08:40 Curazao separa a su técnico a días del Mundial 2026; jugadores piden el regreso de Dick Advocaat
08:33 SEP confirma megapuente en CDMX por Día del Maestro: Habrá cuatro días sin clases
08:20 ¡450 millones de euros! Sergio Ramos acuerda compra del Sevilla
08:12 ¿De nuevo azulcrema? Raúl Jiménez reconoció que América lo buscó junto con otros clubes de Liga MX
07:52 VIDEO: Lluvias en CDMX y Edomex dejan inundaciones, autos varados y caos vial
07:47 Enrique Borja lanza mensaje contundente tras penal fallado de Henry Martín