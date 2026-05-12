VIDEO: Lluvias en CDMX y Edomex dejan inundaciones, autos varados y caos vial

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes 11 de mayo y la madrugada de este martes provocaron inundaciones, corrientes de agua, caos vial y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las precipitaciones ocasionaron problemas de movilidad, vehículos varados y complicaciones para miles de personas que intentaban trasladarse durante la madrugada y las primeras horas del día.

La madrugada de este martes la CDMX presentó afectaciones por las intensas lluvias/N+

Sur de la CDMX, de las zonas más afectadas

Uno de los puntos con mayores complicaciones fue la zona de la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la capital, donde se registraron fuertes corrientes de agua derivadas del aguacero.

Motociclistas tuvieron que avanzar entre bajadas de agua mientras automovilistas reportaron severos problemas para circular.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyaron al conductor de una pipa que quedó atrapada bajo un puente debido al nivel del agua acumulada.

Las precipitaciones provocaron fuertes corrientes sobre la carretera Picacho-Ajusco, donde autoridades solicitaron a los conductores extremar precauciones para evitar accidentes.

En distintos videos difundidos en redes sociales se observó cómo el agua descendía con fuerza sobre las vialidades, dificultando el paso de vehículos y peatones.

🚨 Intensas lluvias vuelven a provocar caos en la #CDMX.



⚠️ Reportan autos inundados y personas varadas en Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan; además, la Presa Becerra, en Álvaro Obregón, se habría desbordado .

pic.twitter.com/m919EnDlMj — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 12, 2026

Inundaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón

En la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, usuarios reportaron automóviles inundados y personas varadas tras las intensas lluvias.

También surgieron reportes sobre el desbordamiento de la Presa Becerra, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, situación que provocó preocupación entre habitantes de la zona.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron calles completamente cubiertas por agua y tránsito severamente afectado.

Y esto apenas comienza. Una pipa quedó varada bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco después de las fuertes lluvias de esta tarde al sur de la CDMX. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron al conductor. pic.twitter.com/hj7Mk5By4r — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 12, 2026

Activan alertas roja y púrpura

Debido a la intensidad de las lluvias en el Valle de México, autoridades capitalinas activaron las alertas roja y púrpura en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Proponen asistencia opcional a clases

Ante las afectaciones registradas durante la madrugada, en la alcaldía Azcapotzalco se planteó que hoy martes 12 de mayo la asistencia a clases fuera opcional para estudiantes de nivel básico y medio superior.

La medida surgió debido a los problemas de movilidad y las condiciones registradas en distintas vialidades del Valle de México.

🚨🌧️ LLUVIA FUERTE 🌧️🚨



Se reporta lluvia bastante fuerte en la zona de Picacho Ajusco. ¡Tomen sus precauciones si circulan por el área! 🌧️☔🚗



11 de mayo de 2026#ChismososDeLaZonaSur #Tlalpan#PicachoAjusco pic.twitter.com/ey2rpVzIE6 — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 12, 2026

Tráfico y más lluvias para hoy

La mañana de hoy martes, automovilistas reportan tráfico intenso, calles anegadas y retrasos importantes tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México.

Las autoridades mantienen monitoreo sobre las condiciones climáticas, ya que continúan los pronósticos de lluvia para el Valle de México en las próximas horas.