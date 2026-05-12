SEP confirma megapuente en CDMX por Día del Maestro: Habrá cuatro días sin clases

Mucha atención, porque la SEP confirmó un megapuente para estudiantes y docentes de la Ciudad de México con motivo del Día del Maestro, lo que implica cuatro días sin clases este mismo fin de semana.

📢 La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa pic.twitter.com/G2zfjeHiu8 — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) May 12, 2026

Habrá suspensión de clases el 14 y 15 de mayo

En medio de la discusión sobre posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 —que finalmente concluirá el 15 de julio y no el 5 de junio—, autoridades educativas de la CDMX sorprendieron con el anuncio de un nuevo descanso para el sector educativo.

Mediante un comunicado, la Dirección General de Administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que no habrá clases el próximo 14 de mayo en escuelas de nivel básico y superior.

A los profesores de CDMX se les dará libre tanto el día 14 como 15 de mayo/ SEP

El motivo del nuevo descanso

Según las autoridades, la suspensión busca reconocer:

“La labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública”.

La medida aplicará para: Personal directivo

Docentes

Personal de apoyo y asistencia a la educación

Educación básica

Educación superior

Tanto maestros como estudiantes de la capital gozarán de un puente de cuatro días/SEP

Se forma un puente de cuatro días

Este descanso se suma al 15 de mayo, Día del Maestro, fecha en la que desde hace varios años la SEP decidió suspender actividades escolares a nivel nacional.

De esta manera, al juntarse con sábado y domingo, estudiantes y maestros en CDMX tendrán un puente de cuatro días consecutivos.

Otro puente antes de terminar mayo