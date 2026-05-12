Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SEP confirma megapuente en CDMX por Día del Maestro: Habrá cuatro días sin clases

Este fin de semana habrá un magapuente en escuelas públicas de la CDMX/SEP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:33 - 12 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El motivo es reconocer la labor y compromiso de los docentes por fortalecer la educación pública

Mucha atención, porque la SEP confirmó un megapuente para estudiantes y docentes de la Ciudad de México con motivo del Día del Maestro, lo que implica cuatro días sin clases este mismo fin de semana.

Habrá suspensión de clases el 14 y 15 de mayo

En medio de la discusión sobre posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 —que finalmente concluirá el 15 de julio y no el 5 de junio—, autoridades educativas de la CDMX sorprendieron con el anuncio de un nuevo descanso para el sector educativo.


Mediante un comunicado, la Dirección General de Administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que no habrá clases el próximo 14 de mayo en escuelas de nivel básico y superior.

A los profesores de CDMX se les dará libre tanto el día 14 como 15 de mayo/ SEP

El motivo del nuevo descanso

Según las autoridades, la suspensión busca reconocer:


La labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública”.


La medida aplicará para:

  • Personal directivo

  • Docentes

  • Personal de apoyo y asistencia a la educación

  • Educación básica

  • Educación superior

Tanto maestros como estudiantes de la capital gozarán de un puente de cuatro días/SEP

Se forma un puente de cuatro días

Este descanso se suma al 15 de mayo, Día del Maestro, fecha en la que desde hace varios años la SEP decidió suspender actividades escolares a nivel nacional.


De esta manera, al juntarse con sábado y domingo, estudiantes y maestros en CDMX tendrán un puente de cuatro días consecutivos.

Otro puente antes de terminar mayo

Además, el calendario oficial de la SEP contempla otro fin de semana largo antes de finalizar mayo.


De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el próximo viernes 29 de mayo no habrá clases en escuelas de:

  • Preescolar

  • Primaria

  • Secundaria


La razón será la realización de la penúltima sesión del Consejo Técnico Escolar, actividad exclusiva para docentes y directivos.

Lo Último
11:11 “Es inaceptable”: Toni Kroos tunde al Real Madrid tras fracasos
11:00 ¿Tu empresa puede revisar tus redes sociales? Esto establece la ley en México
10:56 ¿Dónde hay casos de hantavirus? Estos son los países afectados
10:43 Alavés vs Barcelona ¿Cuándo y dónde ver al flamante campeón de LaLiga?
10:34 Detienen a hombre señalado por presunto abuso contra una menor en tienda de Guadalajara
10:33 ¿Cuándo fue la última vez que dos DTs mexicanos llegaron a Semifinales de Liga MX?
10:28 Luchador Cuatrero es sentenciado a casi 13 años de prisión
10:10 FIFA prohibe al Estadio Banorte reventa de plateas y palcos para el Mundial 2026
09:57 Mundial 2026: Suecia se convierte en la segunda selección en dar convocatoria final; jugador de LaLiga queda fuera
09:38 Grupo Pachuca en desacuerdo con la Comisión de Arbitraje por cambio de árbitro ante Pumas; pero, no habrá queja