SEP confirma megapuente en CDMX por Día del Maestro: Habrá cuatro días sin clases
Mucha atención, porque la SEP confirmó un megapuente para estudiantes y docentes de la Ciudad de México con motivo del Día del Maestro, lo que implica cuatro días sin clases este mismo fin de semana.
📢 La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa pic.twitter.com/G2zfjeHiu8— Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) May 12, 2026
Habrá suspensión de clases el 14 y 15 de mayo
En medio de la discusión sobre posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 —que finalmente concluirá el 15 de julio y no el 5 de junio—, autoridades educativas de la CDMX sorprendieron con el anuncio de un nuevo descanso para el sector educativo.
Mediante un comunicado, la Dirección General de Administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que no habrá clases el próximo 14 de mayo en escuelas de nivel básico y superior.
El motivo del nuevo descanso
Según las autoridades, la suspensión busca reconocer:
“La labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública”.
La medida aplicará para:
Personal directivo
Docentes
Personal de apoyo y asistencia a la educación
Educación básica
Educación superior
Se forma un puente de cuatro días
Este descanso se suma al 15 de mayo, Día del Maestro, fecha en la que desde hace varios años la SEP decidió suspender actividades escolares a nivel nacional.
De esta manera, al juntarse con sábado y domingo, estudiantes y maestros en CDMX tendrán un puente de cuatro días consecutivos.
Otro puente antes de terminar mayo
Además, el calendario oficial de la SEP contempla otro fin de semana largo antes de finalizar mayo.
De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el próximo viernes 29 de mayo no habrá clases en escuelas de:
Preescolar
Primaria
Secundaria
La razón será la realización de la penúltima sesión del Consejo Técnico Escolar, actividad exclusiva para docentes y directivos.
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