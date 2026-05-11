Mario Delgado defiende cambio del calendario de la SEP y acepta que después del 15 de junio 'se enseña poco'

La polémica en torno a los ajustes que se pretenden para el calendario escolar 2025-2026 aumentó, luego de que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció públicamente que después del 15 de junio “ya se enseña poco” en las escuelas.

Además, enfatizó que las escuelas de nivel básico “no son guarderías”.

La SEP propone acabar con este ciclo escolar el próximo 5 de junio / FREEPIK

SEP propone terminar clases el 5 de junio

El secretario habló ante medios durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, donde defendió su propuesta para que el ciclo escolar termine el próximo 5 de junio y no el 15 de julio, como originalmente estaba contemplado.

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🔴Después del 15 de junio, “se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”, argumenta Mario Delgado ante la propuesta de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones.



👉🏼“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia… pic.twitter.com/B9KDZMsQav — Azucena Uresti (@azucenau) May 11, 2026

“Después del 15 de junio se enseña poco”

Mario Delgado aseguró que extender las clases más allá de esa fecha resulta innecesario, ya que las últimas semanas suelen destinarse a tareas administrativas.

Debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo (...) Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa”.

El calendario de la SEP establecía el fin de clases el próximo 15 de julio/ SEP

“Se desvirtúa la dignidad docente”

El titular de la SEP también criticó lo que considera un uso inadecuado de las escuelas durante las últimas semanas del ciclo escolar.

“Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada (...) Ese tiempo muerto, a veces, es burocracia forzada que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”.

Finalmente, Mario Delgado lanzó otra declaración que generó debate:

“Las escuelas en México no son un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”.

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