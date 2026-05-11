Cristiano Ronaldo pide apoyo de la afición para el duelo clave ante Al-Hilal

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse en el centro de la atención previo al partido decisivo entre Al-Nassr y Al-Hilal, un encuentro que podría definir el rumbo de la Saudi Pro League en la recta final de la temporada.

El conjunto encabezado por el delantero portugués llegará al compromiso como líder del campeonato con 82 puntos, mientras que el equipo rival se mantiene en la pelea con 77 unidades y un partido pendiente, situación que mantiene abierta la disputa por el título saudí.

El enfrentamiento también marcará un nuevo capítulo en la rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes compartieron vestidor durante varios años en Real Madrid y ahora compiten directamente por el campeonato en Arabia Saudita.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | x:@ AlNassrFC

Cristiano Ronaldo llama a llenar el estadio

Previo al encuentro, Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a la afición de Al-Nassr, con el objetivo de impulsar el apoyo desde las tribunas en uno de los partidos más importantes de la temporada.

“Tu apoyo nos ha impulsado cada semana. En el estadio, en casa y en todas partes del mundo. Esa energía está con nosotros en el campo. Hagámoslo valer. Por nosotros. Por ti. Por Nassr. Nos vemos mañana”, escribió el atacante portugués acompañado de imágenes de aficionados del club.

Your support has pushed us every single week. In the stadium, at home and everywhere around the world. That energy is with us on the pitch.



Let’s make it count. For us. For you. For Nassr.

See you tomorrow. 💥 pic.twitter.com/kRcwByaSDN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 11, 2026

El duelo se disputará en el estadio Al-Awwal Park, inmueble con capacidad para aproximadamente 25 mil espectadores. Sin embargo, pese al crecimiento en asistencia desde la llegada de Cristiano Ronaldo al futbol saudí, el equipo ha registrado un promedio cercano a los 20 mil asistentes por partido y todavía no ha conseguido llenar el estadio en los 15 encuentros disputados como local durante la presente campaña.

Aun así, el respaldo de la afición podría convertirse en un factor importante para Al-Nassr, que busca acercarse a la conquista de su primer título de liga desde la llegada de CR7 al futbol saudí.

Cristiano Ronaldo con bisht l X:AlNassrFC

Al-Nassr y Al-Hilal llegan con presión en la recta final

Lo que parecía un cierre tranquilo para Al-Nassr cambió en las últimas jornadas luego de un empate ante Al-Khaleej, resultado que permitió a Al-Hilal recortar distancia y mantenerse con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato.

El equipo de Cristiano Ronaldo acumulaba una racha de 16 victorias consecutivas antes del tropiezo reciente, por lo que el duelo ante Al-Hilal toma carácter de final adelantada en la lucha por el liderato.

Al Nassr cae ante Al Hilal l AlNassrFC

En el aspecto individual, Cristiano Ronaldo continúa ampliando sus registros goleadores. El portugués marcó en la más reciente victoria de su equipo y alcanzó los 971 goles oficiales en su carrera, cifra que mantiene vigente su objetivo de acercarse a los 1000 tantos.