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Futbol

¿Será? Piqué señala a Armando 'Hormiga' González como la revelación del Mundial 2026

La Hormiga busca el bicampeonato goleador con el Rebaño | Imago7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:05 - 11 mayo 2026
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El exdefensa de la Selección de España incluyó al joven canterano de Chivas entre sus pronósticos de cara al torneo de la FIFA

Falta un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y la expectación entre los aficionados al fútbol crece día a día. El torneo arrancará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica en el Estadio Banorte y distintas figuras internacionales ya preparan sus pronósticos para el certamen.

En ese contexto, Gerard Piqué recientemente sorprendió con una declaración reciente, en la cual señaló a Armando 'Hormiga' González como la revelación en el próximo certamen de la FIFA. El exdefensor de Barcelona, por medio de una dinámica de redes sociales, consideró que el atacante de Chivas tiene grandes posibilidades de destacar.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué dijo Gerard Piqué de 'Hormiga' González?

Durante una dinámica de preguntas rápidas en la red social TikTok, Piqué no dudó en nombrar al atacante mexicano cuando se le preguntó por la joven promesa que brillaría en el torneo. Esta declaración generó un gran impacto en el entorno de la Selección Mexicana, en cuya convocatoria González se hizo camino poco a poco.

Con total seguridad, el catalán apostó por González, un jugador que, si bien ha demostrado una calidad notable, enfrenta una fuerte competencia en la delantera del 'Tri'. Los analistas deportivos consideran que el puesto titular podría ser para el experimentado Raúl Jiménez, lo que dejaría a la 'Hormiga' con la responsabilidad de aprovechar al máximo los pocos minutos que tenga como revulsivo.

A pesar de su posible rol como suplente, el respaldo de una figura de la talla de Piqué demuestra que el talento del joven delantero ya ha trascendido fronteras más allá de la Liga MX. Ahora, González tendrá la misión de responder a estas altas expectativas y demostrar su capacidad goleadora en la cita mundialista.

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Otras predicciones de Piqué para la Copa del Mundo

El exjugador no se limitó a nombrar al jugador revelación y también compartió sus pronósticos sobre los equipos favoritos para levantar el trofeo. Según su análisis, el panorama del Mundial 2026 se perfila de la siguiente manera:

  • Revelación: 'Hormiga' González

  • Bota de oro: Kylian Mbappé

  • Decepción: Selección de Brasil

  • Sorpresa: Selección de Marruecos

  • Final: Selección de España y Francia

  • Campeón: España

  • Mejor jugador: Lamine Yamal

Piqué incluyó a 'Hormiga' González en sus pronósticos para el Mundial 2026 | CAPTURA DE PANTALLA
Piqué incluyó a 'Hormiga' González en sus pronósticos para el Mundial 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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