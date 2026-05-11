André Jardine manda emotivo mensaje tras la eliminación del América

El director técnico del América, André Jardine, compartió un mensaje en redes sociales después de la eliminación de las Águilas a manos de los Pumas de la UNAM en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

La serie entre universitarios y azulcremas dejó uno de los enfrentamientos más intensos de la fase final, con un total de 12 goles entre ambos partidos. Pese al empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas consiguió el pase a la siguiente ronda gracias a su mejor posición en la tabla general.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

El encuentro de vuelta comenzó con dominio de Universidad Nacional, que logró tomar ventaja de tres goles antes de la media hora de juego. Sin embargo, América reaccionó y mantuvo la presión hasta los minutos finales, generando un cierre de alta tensión en Ciudad Universitaria.

El partido se definió en los últimos instantes, cuando el árbitro señaló un cuarto penalti en la serie a favor de los azulcremas. El encargado de cobrar fue Henry Martín, quien buscaba darle la clasificación al conjunto azulcrema. No obstante, el disparo terminó impactando en el poste, resultado que confirmó la eliminación americanista y desató la celebración de Pumas.

André Jardine publica mensaje tras la eliminación del América

Después del partido, André Jardine habló en conferencia sobre algunas decisiones arbitrales que generaron polémica durante el encuentro. Sin embargo, un día más tarde el estratega brasileño volvió a pronunciarse, ahora mediante un mensaje enfocado en el cierre del torneo y en la reacción del equipo tras quedar fuera de la competencia.

A través de sus redes sociales, el entrenador recordó tanto las jugadas polémicas del partido ante Pumas como algunos errores cometidos por su equipo que terminaron influyendo en el resultado final de la eliminatoria.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

“El futbol a veces sabe ser cruel, y eso fue lo que vimos ayer. Los detalles hacen toda la diferencia. No importa cuánto creas merecerlo, siempre habrá un poste, un centímetro, un acontecimiento improbable que puede separarte de aquello por lo que has dado la vida trabajando”, escribió Jardine.

El técnico también destacó la manera en que el grupo respondió ante la adversidad y resaltó el compromiso mostrado por sus jugadores durante la serie. “Lo que nos define, sin embargo, es el camino. Es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo nos unimos, cómo reconocemos los errores, cambiamos y planeamos los aciertos”, agregó el entrenador azulcrema.

Jardine destaca la entrega del plantel y piensa en el futuro

En la parte final de su mensaje, André Jardine expresó su orgullo por el desempeño de sus futbolistas y aseguró que el equipo deberá aprender de la eliminación para encarar los próximos torneos. “No podría estar más orgulloso de este grupo de jugadores, por su entrega, su valentía y la forma en que todos, sin excepción, hicieron suya la identidad americanista”, señaló.

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

Además, reconoció el impacto que representó quedar fuera del Clausura 2026, aunque afirmó que este tipo de momentos también fortalecen al club de cara al futuro. “Duele, claro que duele. Pero también fortalece. Este escudo exige carácter, y este grupo lo tuvo hasta el último segundo. Hoy toca asumir el golpe, aprender y levantarnos, porque las historias importantes también se escriben desde noches como esta”, concluyó.