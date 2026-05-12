Benfica o Real Madrid: Mourinho fija el próximo lunes como fecha clave para definir su futuro

El futuro de José Mourinho ha entrado en su cuenta regresiva. Luego del empate 2-2 del Benfica frente al Braga, resultado que los desplazó al tercer puesto de la clasificación, el técnico atendió a los medios para aclarar su situación contractual. Ante la ola de rumores que lo vinculan con el Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa, el estratega fue tajante: la decisión final se dará a conocer el lunes 18 de mayo.

Mourinho explicó que, durante las últimas semanas, ha optado por un aislamiento mediático para no afectar el rendimiento de su actual equipo en la recta final del campeonato. El técnico insistió en que su prioridad es el partido contra el Estoril antes de sentarse a discutir sus próximos pasos.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

A pesar de que la prensa española sitúa al portugués como la principal opción de Florentino Pérez para retomar las riendas del vestuario blanco, Mourinho desmintió haber iniciado negociaciones formales. Su intención es evitar cualquier tipo de irregularidad administrativa o deportiva que pudiera derivar en una sanción para el inicio de la próxima campaña.

El panorama en el Real Madrid

Mientras tanto, en la capital española crece la expectativa. La situación de Arbeloa al frente del equipo es delicada tras los resultados recientes, y el nombre de su mentor aparece como la figura de autoridad que la directiva busca para reorganizar el proyecto deportivo. Sin embargo, Mourinho pidió calma a los medios.

José Mourinho | AP