UEFA multa al Benfica por racismo de aficionados en juego ante Real Madrid

Benfica fue multado por la UEFA el miércoles por abusos racistas de aficionados en un partido de la Champions League contra Real Madrid, cuyo delantero Vinícius Júnior presuntamente fue objeto de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni.

La investigación de la UEFA sobre Prestianni sigue en curso, y el veredicto sobre un cargo separado contra el Benfica por mala conducta de aficionados en el partido del 17 de febrero en Lisboa se publicó el miércoles.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

La UEFA informó que el Benfica fue multado con 40 mil euros (46 mil dólares) por “cánticos y gestos ilícitos de dos aficionados”. El club deberá cumplir un periodo de prueba de un año para evitar el cierre de una parte del Estadio da Luz en un futuro partido de competición europea.

El Benfica ya había suspendido a cinco aficionados que estaban bajo investigación por “comportamiento inapropiado en las gradas de carácter racista”. Imágenes de televisión mostraron a algunos aficionados haciendo gestos de mono tras la victoria 1-0 del Madrid en el partido de ida de la ronda de Playoffs eliminatorios de la Champions.

Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP

El partido se detuvo durante casi diez minutos cuando Vinícius le dijo al árbitro que Prestianni lo llamó “mono” después de que marcó y celebró frente a los aficionados del Benfica. Prestianni, que negó la acusación, se subió la camiseta para cubrirse la boca cuando presuntamente insultó a Vinícius.

El extremo argentino fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta en Madrid mientras era investigado y enfrenta a una sanción de diez partidos en competiciones de la UEFA. Dicha sanción tendría que cumplirla hasta la próxima temporada, ya que las Águilas quedaron eliminadas con un marcador global 3-1 ante los Merengues.

Prestianni se enfrenta a Vinicius Jr en Champions League l AP