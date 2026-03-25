Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jürgen Klopp tacha de "disparates" rumores sobre el Real Madrid y niega contactos

¿Jürgen Klopp al Real Madrid? El técnico alemán considera regresar del retiro | AP
Associated Press (AP) 19:01 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador alemán aseguró que no ha tenido ofertas para llegar al conjunto merengue

Jürgen Klopp desestimó como “un disparate” la sugerencia de que podría asumir como técnico del Real Madrid la próxima temporada y manifestó que no ha tenido noticias del club español.

Klopp no ha dirigido desde su sorpresiva salida de Liverpool en 2024, cuando afirmó que se estaba “quedando sin energía”. Se ha mantenido en el futbol como responsable global de futbol del grupo Red Bull, supervisando clubes como Leipzig, Salzburg y los New York Red Bulls.

Klopp con los Reds | liverpoolfc.com

Todo eso es un disparate. Ni siquiera han llamado una sola vez, ni una sola vez. Y mi agente está allí, también pueden preguntarle a él; tampoco lo han llamado”, comentó Klopp en declaraciones televisadas sobre las conjeturas que lo vinculan con el Madrid.

Real Madrid sigue buscando opciones

Tras el despido de Xabi Alonso el Real Madrid decidió utilizar a Álvaro Arbeloa como entrenador interino hasta final de temporada, sin embargo, todo parece indicar que, el exfutbolista se mantendrá al mando del equipo la siguiente campaña. Aun así, el cuadro merengue sigue evaluando sus opciones de cara al futuro.

Klopp habló en un evento el lunes en su papel de comentarista de televisión para el Mundial.

Jürgen Klopp lanza guiño al Liverpool | LFC

No descartó volver a entrenar algún día, pero señaló que no estaba pensando en el puesto de Alemania en caso de que Julian Nagelsmann se marchara después del torneo que se disputará en Norteamérica a partir de junio.

“En este momento, obviamente no estoy pensando en eso en absoluto y, por suerte, no hay ninguna razón para hacerlo”, expresó en comentarios difundidos por la agencia alemana dpa.

El mes pasado, Red Bull dijo que estaba “extremadamente satisfecho” con el trabajo de Klopp, después de que un reporte en un periódico austríaco afirmara que su cargo estaba en duda porque los clubes del gigante de las bebidas no habían progresado lo suficiente en el año transcurrido desde que él asumió.

Klopp con Liverpool | AP
Últimos videos
Lo Último
21:00 Uber integrará taxis concesionados en CDMX: así podrás pedirlos desde la app rumbo al Mundial 2026
20:47 ¿Aaron Rodgers vuelve a los Steelers? Mike McCarthy habló del futuro del QB
20:22 De conductor de "Matutino Express" a taquero en la CDMX
20:21 Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
20:02 ¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
19:51 ¡Calendario imposible! Atlético de San Luis se enfrentará ante Lionel Messi y Griezmann
19:33 GRUPO FRONTERA presenta la canción oficial del TRICOLOR
19:14 ¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial y cómo lo harán?
19:10 Álvaro Morales tiene fuerte pelea en vivo con Desirée Monsivais y exige respeto
19:10 Andrea Meza y Lupita Jones defienden Miss Universo tras comentarios de Fátima Bosch
Tendencia
1
Futbol "Sí saludan": Chofer mexicano compara a la Selección de Nueva Caledonia con el Tri
2
Opinión Anselmi prepara su regreso
3
Futbol Paulo Victor se muestra feliz en su primera práctica con las inferiores de Brasil
4
Contra VIDEO: Alumno dispara contra dos maestras en escuela de Michoacán; habría advertido el ataque
5
Empelotados Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
6
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Uber integrará taxis concesionados en CDMX: así podrás pedirlos desde la app rumbo al Mundial 2026
Contra
24/03/2026
Uber integrará taxis concesionados en CDMX: así podrás pedirlos desde la app rumbo al Mundial 2026
¿Aaron Rodgers vuelve a los Steelers? Mike McCarthy habló del futuro del QB
NFL
24/03/2026
¿Aaron Rodgers vuelve a los Steelers? Mike McCarthy habló del futuro del QB
De conductor de "Matutino Express" a taquero en la CDMX
Contra
24/03/2026
De conductor de "Matutino Express" a taquero en la CDMX
Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
Empelotados
24/03/2026
Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
Futbol
24/03/2026
¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
Atlético de San Luis verá un calendario complicado | MEXSPORT
Futbol
24/03/2026
¡Calendario imposible! Atlético de San Luis se enfrentará ante Lionel Messi y Griezmann