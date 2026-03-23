Enzo Fernández niega contacto con el Real Madrid: "cero conversaciones"

El nombre de Enzo Fernández comenzó a sonar con mayor fuerza en Valdebebas, todo por un supuesto interés del Real Madrid sobre el argentino. Sin embargo, el futbolista del Chelsea señaló que, de momento, no hay ninguna oferta de por medio.

En su llegada a Argentina para la Fecha FIFA, el exjugador de River Plate comentó que de momento solamente está enfocado en los últimos partidos de la temporada con los Blues. 'Gardelito' agregó que no hay ninguna conversación con la Casa Blanca.

"¿Vínculos con el Real Madrid? No, sinceramente, nada. Cero conversaciones. Ahora estamos concentrados en lo que queda de los últimos partidos de esta temporada y luego veremos qué pasa después del Mundial", agregó tajantemente Fernández.

Enzo Fernández, jugador argentino del Chelsea, en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

¿Qué sigue para Enzo Fernández y el Chelsea?

El jugador del Orgullo de Londres llegó a Argentina para la Fecha FIFA de marzo, sin embargo, él sabe los compromisos que quedan con el Chelsea. El conjunto blue no ha vivido su mejor temporada, aunque aún pueden luchar por la FA Cup y Enzo comentó estar concentrado en ella.

"No lo sé. Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial y después se verá. Vamos a ver", sentenció el argentino, el cual ha anotado ocho goles en la presente campaña de Premier League.

Enzo Fernández y Marc Cucurella con Chelsea | AP

Su negociación con el Chelsea se estanco

Una cosa es lo que dijo Enzo, pero otra es la realidad. El argentino y el conjunto londinense comenzaron conversaciones para una extensión de contrato, todo después de la obtención del Mundial de Clubes en 2025, sin embargo, las negociaciones se estancaron.

El contrato de Fernández es hasta 2031, sin embargo las cosas pueden cambiar tras un movimiento del atacante argentino. El surgido en la cantera de River Plate firmó un acuerdo con The Elegant Game, una nueva agencia, en la que ha despertado interés de varios grandes europeos.