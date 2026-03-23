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Futbol

¡Volvió al Bernabéu! Sergio Ramos presente en el Derbi Madrileño

Sergio Ramos en el Benabéu viendo el Derbi Madrileño l AP
Ramiro Pérez Vásquez 20:46 - 22 marzo 2026
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El defensa español presenció la victoria del Real Madrid sobre Atleti

El Derbi Madrileño entre el Real Madrid y Atlético de Madrid tuvo una visita especial en la Jornada 29 de LaLiga; Sergio Ramos acaparó los reflectores en uno de los palcos del Santiago Bernabéu presenciando la victoria Merengue.

A través de sus historias de instagram el exjugador blanco dejó un par de postales con el terreno de cancha de fondo y el marcador 3-2 final que se vislumbraba en las altura del inmueble, una vez apoyando a su exequipo así como anteriormente. 

Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu l Ig:sergioramos

¿Cómo fue la victoria del Real Madrid?

Real Madrid se impuso 3-2 al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de la LaLiga y con ello seguir con el acecho sobre el FC Barcelona quien sigue liderando la tabla de clasificación con ventaja de 4 unidades.

Ademola Lookman apareció para abrir el marcador, tras rebasar la media hora de juego, dentro del área con la pierna derecha tras buena jugada del Atlético del Madrid con asistencia de Simeone que dejó un servicio de taquito.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP
REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

Al 51’ llegaría la marcación de un penal tras falta de Hancko quien estiraba la pierna y derribaba a Brahim. Vinicius Junior no fallaba y anotaba. Tan solo minutos después Federico Valverde se encarriló sobre la puerta para definir con la pierna derecha y remontaba el marcador aprovechando la desconcentración defensiva.

Nahuel Molina batía al guardameta con derechazo, desde fuera del área, para mandarla al ángulo que se hacía más espectacular con el vuelo de Lunin y se empataba a dos tantos. Vinicius Junior mostraría su buen toque de esférico y batía al guardameta desde linderos del área con un derechazo para sellar el 3-2.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP
REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

¿Sergio Ramos ya encontró equipo?

A pocos días de cumplir 40 años el próximo 30 de marzo, Sergio Ramos se encuentra en una encrucijada definitiva para su carrera profesional. El central camero, que mantiene un estado físico óptimo gracias a un estricto régimen de entrenamiento, evalúa actualmente si poner punto final a su trayectoria o aceptar alguna de las propuestas que tenía hace hasta algunos días, según rumores, la mesa procedentes de Europa y Oriente Medio, con especial énfasis en Qatar y Arabia Saudí.

A pesar de su vigencia física, el defensa se enfrenta a un obstáculo logístico: la conciliación familiar. Ramos ha descartado jugar en cualquier otro club de España que no sea el Real Madrid o el Sevilla y esto lo ha limitado a encontrar equipo. 

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