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Futbol

¡Escándalo en el Derbi! Polémica arbitral opaca el triunfo del Real Madrid

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:07 - 22 marzo 2026
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Polémica arbitral en el Clásico madrileño

El Derbi Madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no solo dejó emociones en el marcador, sino también una polémica arbitral intensa que encendió a jugadores, banquillos y aficionados.

Una de las jugadas más discutidas fue un choque en el aire sin balón de Dani Carvajal sobre Diego Simeone, acción que para muchos debió ser sancionada con tarjeta roja, pero que el silbante decidió no castigar.

La expulsión de Valverde divide opiniones

Minutos más tarde, el criterio arbitral volvió a estar en el ojo del huracán tras la expulsión de Federico Valverde, una decisión que generó debate inmediato por lo rigorista que pareció en comparación con otras acciones del partido.

Mientras algunos consideran que la roja fue exagerada, otros aseguran que el contacto ameritaba la sanción, aumentando la sensación de inconsistencia durante el encuentro.

Cardoso explota contra el arbitraje

Tras el silbatazo final, Johnny Cardoso se sumó a la polémica al señalar directamente al árbitro José Luis Munuera Montero.

El mediocampista aseguró que se utilizó un criterio diferente a lo largo del partido, insinuando que algunas decisiones terminaron favoreciendo al Real Madrid. Sin embargo, también fue claro al afirmar que, desde su perspectiva, la expulsión de Valverde le pareció “justísima”.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid | AP

Vinícius y Simeone, otro capítulo de tensión

La intensidad del Clásico también se trasladó fuera del balón. Vinícius Jr. volvió a protagonizar un momento de tensión tras hacerse de palabras con el ‘Cholo’ Diego Simeone.

El brasileño y el técnico argentino intercambiaron reclamos en un episodio más de una rivalidad que sigue creciendo cada vez que se cruzan.

Vinicius Jr. celebra su gol l AP
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