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Futbol

¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad

Jugadores del Real Madrid en la previa de un juego l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:16 - 22 marzo 2026
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El inglés habría llegado tarde en uno de los entrenamientos previamente

Álvaro Arbeloa sorprendió en el once inicial previo al Derbi Madrileño en el Santiago Bernabeú entre el Real Madrid y Atlético de Madrid; y es que, el español decidió dejar en el banquillo a Trent Alexander-Arnold y decidió por Dani Carvajal.

Sin embargo, todo indica que la decisión fue tomada debido a una indisciplina del inglés no por lo que se ha visto deportivamente, de acuerdo a Marca, el exLiverpool habría llegado tarde en uno de los entrenamientos durante la semana.

Trent Alexander-Arnold l AP

El DT madrileño busca tener control del vestuario y sobre todo cuidando la disciplina de sus jugadores y esto le ha costado a Trent quedarse en el banco dentro de la Jornada 29 de LaLiga en donde busca seguir de cerca al líder Barcelona. 

¿Cómo llegó el Real Madrid? 

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 66 puntos tras 28 jornadas disputadas, mostrando un sólido rendimiento ofensivo con 60 goles anotados y una defensa que ha concedido 24 tantos. 

Los Merengues llegaron al derbi en un excelente momento tras conseguir cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los blancos vienen de imponerse al Manchester City en Champions League (1-2), continuando con su buena racha tras golear al Elche (4-1). Anteriormente, también vencieron al Manchester City (3-0) en la Ida de Champions y al Celta Vigo a domicilio (1-2). Su única derrota reciente fue ante el Getafe (0-1).

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP

¿Cómo llegó el Atleti?

Por su parte, el Atlético Madrid se sitúa en la cuarta plaza con 57 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 47 goles y recibido 25. Presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros cayeron ante el Tottenham Hotspur (3-2) en Champions League.

Previamente vencieron al Getafe (1-0) en LaLiga y golearon al propio Tottenham (5-2) en la Ida. También derrotaron a la Real Sociedad (3-2), aunque sufrieron una contundente derrota ante el Barcelona (3-0) en Copa del Rey.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP
REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

La diferencia de nueve puntos entre ambos conjuntos hace que este derbi sea particularmente importante para los colchoneros, que necesitan recortar distancias para no alejarse de los puestos de cabeza, mientras que los merengues buscarán consolidar su posición en la zona alta de la tabla.

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