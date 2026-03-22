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Futbol

Vanderlei Luxemburgo, exentrenador de Brasil y Real Madrid, en terapia intensiva

Vanderlei Luxemburgo, exentrenador brasileño, en su etapa en el Real Madrid | AFP
Emiliano Arias Pacheco 12:44 - 22 marzo 2026
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El exseleccionador carioca incursionó en la política hace un tiempo

La salud de Vanderlei Luxemburgo encendió las alarmas en Brasil en las últimas horas, luego de que el histórico entrenador fuera hospitalizado de urgencia por un cuadro que requirió atención inmediata. El extécnico, alejado de la actividad desde 2023, permanece bajo observación médica, lo que ha generado preocupación en el entorno del futbol sudamericano.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, cuando Luxemburgo comenzó a sentirse mal en su domicilio en Palmas, capital del estado de Tocantins. Ante la gravedad de los síntomas, fue trasladado rápidamente al Hospital Medical Santa Thereza, donde recibió atención especializada desde su ingreso.

Vanderlei Luxemburgo, exentrenador brasileño, en su etapa Brasil | AFP

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Vanderlei Luxemburgo?

De acuerdo con el parte médico difundido por su entorno, el entrenador de 73 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una infección pulmonar. El tratamiento incluye la administración de antibióticos, mientras los especialistas monitorean de cerca su evolución.

A pesar de la preocupación inicial, las autoridades médicas señalaron que su estado es estable. Luxemburgo continuará hospitalizado durante el fin de semana, periodo clave para evaluar la respuesta al tratamiento y determinar los siguientes pasos en su recuperación.

En Brasil también trascendió que, una vez que reciba el alta, el ex entrenador deberá cumplir con un periodo de reposo y cuidados especiales de al menos 15 días. Si su evolución se mantiene favorable, podría retomar gradualmente sus actividades habituales en el corto plazo.

Vanderlei Luxemburgo, exentrenador brasileño, en su etapa en el Santos | MEXSPORT

Trayectoria de Vanderlei Luxemburgo en el futbol y su vida actual

Luxemburgo es una de las figuras más reconocidas del futbol brasileño, con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Desde su debut como director técnico en 1983 hasta su última etapa con Corinthians en 2023, acumuló cerca de 40 ciclos en los banquillos.

A lo largo de su trayectoria, dirigió a 25 clubes distintos, destacando su paso por gigantes como Palmeiras, Flamengo, Santos y Corinthians. Además, tuvo experiencias internacionales en países como Arabia Saudita, China y España, donde incluso estuvo al frente del Real Madrid.

En los últimos años, además de mantenerse vinculado al futbol desde otro rol, también incursionó en la política como precandidato al Senado por el partido Podemos. Su estado de salud ha generado múltiples muestras de apoyo en Brasil, donde es considerado una figura histórica del deporte.

Estadio Maracaná | MEXSPORT
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