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Futbol

¡Llegan los refuerzos! Real Madrid apunta a recuperar jugadores previo al derbi

Bellingham lanza icónica frase tras victoria | AP
Bellingham lanza icónica frase tras victoria | AP
Rafael Trujillo 20:23 - 19 marzo 2026
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El cuadro merengue verá el regreso de tres jugadores clave previo al duelo ante Atlético de Madrid

Real Madrid sigue batallando considerablemente con las lesiones. Ahora es Thibaut Courtois quien estará de baja durante un tiempo, complicando las aspiraciones del equipo blanco a los títulos de LaLiga o Champions.

Sin embargo, no todo es malo para el conjunto blanco. De cara a uno de los duelos más importantes de la temporada, Álvaro Arbeloa apunta a recuperar un par de lesionados previo a medirse ante el Atlético de Madrid.

Real Madrid verá el regreso de jugadores

Pese a la baja de su portero titular, el Real Madrid contará con refuerzos para el Derbi Madrileño. Álvaro Carreras y Raúl Asencio serán los primeros en la lista para volver, además una de sus grandes figuras también está en camino a estar listo para poder disputar el partido ante el cuadro Colchonero.

El lateral gallego ya regresó a la convocatoria del equipo, de hecho estuvo en el banquillo en el Etihad ante Manchester City, aunque no disputó minutos. Se ha perdido los últimos cuatro partidos, mientras que Asencio se ausentó en los tres más recientes por una sobrecarga muscular en la pierna derecha.

Raúl Asencio en juego con Real Madrid | X:@NuestroDiario

En cuanto a Bellingham, el volante completó parte del entrenamiento con el grupo. Aunque no está descartado para la convocatoria del domingo, su inclusión en el once inicial parece precipitada tras más de seis semanas de inactividad.

En cuanto a las bajas confirmadas para el domingo, están el ya mencionado Courtois, además de Rodrygo, Mendy, Ceballos y Militão. El central brasileño también está cerca de su reaparición, prevista para después del próximo parón de selecciones.

Real Madrid necesita la victoria

El cuadro merengue ya no se puede permitir dejar ir más puntos en laliga. Actualmente está a cuatro unidades del Barcelona quien marcha líder por lo que perder o empatar ante los colchoneros podría costarles el título especialmente con sólo nueve partidos restando en la temporada.

El regreso de estos jugadores podrían ser clave para poder sobreponerse al Atlético de Madrid un equipo que marcha con buen paso recientemente.

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP
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