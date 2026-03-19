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Futbol

Éder Militao cerca de volver a las canchas con el Real Madrid

Militao causa baja del Real Madrid | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:59 - 19 marzo 2026
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El jugador brasileño se recuperó de su lesión tras casi cuatro meses de inactividades y ya entreno con el primer equipo

Entre lesiones y malas noticias el Real Madrid parece ‘ver la luz’ con uno de sus jugadores, de cara a la Jornada 29 de LaLiga. Éder Militao, defensor brasileño, volvió a entrenar al parejo con el primer equipo, por lo que podría estar disponible para Álvaro Arbeloa para el cierre de la temporada.

Eder Militao, central del Real Madrid | MEXSPORT

¿Cuándo vuelve Militao?

Pese a que el defensor brasileño fue visto en la práctica del jueves con el equipo blanco, la realidad es que aún no está recuperado al 100%, por lo que su regresó en el rectángulo de juego aún tendrá que esperar.

Lesión de Militao | AP

Sin embargo, con un proceso casi completado, el jugador podría estar más cerca de lo que se cree ya que su evolución va de la mejor manera y el futbolista parece estar cada vez mejor físicamente.

Actualmente la zaga defensiva del Real Madrid es una de las más afectadas por el tema de lesiones, que si bien recientemente recuperaron a Trent Alexander-Arnold, aún cuentan con bajas importantes rumbo a los Cuartos de Final de la Champions League y al cierre de la liga española.

Éder Militao en partido con el Real Madrid

¿Qué le pasó a Militao?

Durante el duelo correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga ante el Celta de Vigo, el jugador saltó como titular luego de una larga ausencia por molestias físicas, desafortunadamente para él y el equipo, tuvo que salir de cambio a los 25 minutos tras sufrir una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal.

Tras la lesión, el jugador tomó la decisión de no pasar por el quirófano, esto con el fin de tener una recuperación ‘conservadora’ y que aun lo pudiera meter en la carrera por estar en la Copa del Mundo.

Tras cuatro meses de baja, todo parece indicar que el plan del brasileño resultó a la perfección, pues con el tiempo de recuperación cumplido, es cuestión de detalles para que vuelva a estar en la convocatoria del equipo de Arbeloa. 

Éder Militao tras un partido del Real Madrid | INSTAGRAM: @EderMilitao
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