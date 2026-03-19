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Futbol

Thibaut Courtois es baja con el Real Madrid por lesión; no estará en Champions League ante Bayern Munich

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, previo al duelo ante Manchester City en Champions League | AP
Emiliano Arias Pacheco 07:55 - 19 marzo 2026
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El club blanco informó por medio de un comunicado la baja del arquero belga

Mal y de malas para el Real Madrid. Pese a que el conjunto merengue logró una eliminatoria perfecta ante el Manchester City en Champions League, las lesiones no dejan de atormentar al equipo de Álvaro Arbeloa. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca informó la lesión de Thibaut Courtois, quien se perderá partidos claves en LaLiga y la competición europea.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución", comentó el Real Madrid.
Thibaut Courtois y Aurelien Tchouameni, jugadores del Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cuánto tiempo estará fuera Thibaut Courtois?

Aunque el Real Madrid no compartió en sus redes cuánto tiempo estará fuera el arquero belga, diversos medios comenzaron a revelar información. 'La Jirafa' sufrió la lesión durante el calentamiento en el partido de Vuelta de la Champions League ante los Ciudadanos.

De acuerdo a información de EFE, el portero merengue estará fuera por lo menos durante seis semanas, por lo que se perderá parte importante en el calendario del equipo blanco. Los encuentros que Courtois se perderá en LaLiga serán ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Real Betis.

Sin embargo, los más importantes serán en la Champions League. El arquero internacional belga no estará en los duelos ante el Bayern Munich, en los Cuartos de Final de la competición europea.

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid | AP

Los posibles suplentes de Thibaut Courtois

El arquero salió de cambio en el partido ante el Manchester City al minuto 47; Andriy Lunin tomó su lugar. El ucraniano tuvo una actuación destacada, además de que siempre que ha sido requerido responde de la mejor manera. 

Por otro lado, Fran González es una de las jóvenes promesas dentro de La Fábrica, por lo que podría ser considerado en su momento por Arbeloa. El joven cancerbero de 20 años fue inscrito como tercer portero para esta temporada en LaLiga

Thibaut Courtois y Andriy Lunin, arqueros del Real Madrid, previo al duelo ante Manchester City en Champions League | AP
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