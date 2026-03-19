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Futbol

Polémica en Francia: Kylian Mbappé es convocado tras cinco partidos sin actividad

Kylian Mbappé en el Real Madrid vs. Manchester City l AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:04 - 19 marzo 2026
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Un llamado que puede ser peligroso para el francés

Kylian Mbappé lleva cinco partidos fuera por lesión y con apenas 22 minutos disputados ante el Manchester City en Champions League, lo que terminó siendo suficiente para meterse en la convocatoria de la Selección de Francia de cara a los amistosos en Estados Unidos.

El francés suma cerca de 15 días sin ritmo competitivo, resguardado en Valdebebas con el Real Madrid, y ahora deberá afrontar un viaje de más de 10 mil kilómetros para integrarse al combinado nacional, encendiendo las alarmas tanto en el club como en el entorno del jugador.

¿Hay tensión entre Real Madrid y Francia por Mbappé?

De acuerdo con información de Edu Aguirre en El Chiringuito, la relación entre los servicios médicos de Francia y el Real Madrid es buena, pero no está exenta de diferencias.

Si juega con el Real Madrid, puede ser convocado con la Selección Francesa

A pesar de que la lesión mantuvo a Mbappé fuera más tiempo del esperado, ninguna de las dos partes muestra temor en utilizarlo, lo que abre el debate sobre si se está forzando su regreso antes de tiempo.

Incluso, desde Francia se habría pedido moderar la carga de trabajo del delantero, algo que, según versiones cercanas, no se cumplió del todo, ya que el atacante vio minutos ante el City e incluso frente al Atlético de Madrid.

Kylian Mbappe durante el partido de Francia y Dinamarca

Una decisión que genera dudas rumbo al Mundial

La convocatoria también levanta cuestionamientos sobre la gestión física del jugador a menos de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Mbappé será una de las grandes figuras.

Kylian Mbappe sobre el inicio de la Champions League: 'Vine al Madrid para esto' | AP

Por ahora, la federación francesa no ha emitido un posicionamiento adicional más allá de la publicación de la lista, en la que también destacan nombres como Ousmane Dembélé y Randal Kolo Muani en el ataque.

Lo cierto es que la presencia de Mbappé en esta convocatoria deja más preguntas que respuestas… y pone bajo la lupa tanto al cuerpo médico del Real Madrid como al de Francia, en una decisión que podría tener consecuencias si no se maneja con cuidado.

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