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Futbol

Turco Mohamed explica el caso Vega y Gallardo: "Había autorización para que jugaran en Concacaf"

Antonio Mohamed celebra pase a la Final de Concacaf | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 00:25 - 07 mayo 2026
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El DT de Toluca explicó que sí existía permiso para usar a Vega y Gallardo, pero una confusión con el Tri cambió los planes

Antonio Mohamed reveló que sí existía una autorización para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran disputar la Vuelta de la Semifinal de la Concacaf. Sin embargo, el estratega aclaró que todo se trató de un malentendido y que en ningún momento buscaron sacar ventaja deportiva.

"Lo sabíamos desde la semana pasada, desde el viernes. La directiva hizo su trabajo porque los jugadores se presentaban esta noche en la concentración y había una autorización para jugar hasta este día en Concacaf", explicó el 'Turco' para FOX tras la goleada 4-0 sobre Los Angeles FC.

Mohamed detalló que la confusión surgió por las fechas establecidas para reportar con la Selección Mexicana. "El Vasco dijo 5 y 7 de mayo; nosotros creíamos que el 6 podían jugar. Se armó este revuelo y decidimos también cederlos a la Selección como corresponde", comentó el entrenador escarlata.

Polémica con la Selección Nacional

La polémica escaló luego de que se revelara que el técnico argentino trabajó con ambos seleccionados antes de la Semifinal de Vuelta de la Concacaf. Esto provocó la molestia de Amaury Vergara, quien exigió que los futbolistas regresaran a las instalaciones de Chivas.

Antonio Mohamed celebrando el pase del Toluca a la final | MEXSPORT

"No queremos generar que estamos sacando ventaja. Nosotros entendíamos que, al ser un equipo mexicano enfrentando a uno extranjero por el pase a la final, estaba bien que los prestaran, pero se generó todo este revuelo", señaló Mohamed.

El estratega insistió en que la Federación Mexicana de Futbol había dado luz verde para utilizarlos. "Nosotros no íbamos a hacer algo sin autorización. Por eso preparamos el partido ayer en el entrenamiento con Alexis y Jesús; ambos iban a ser titulares, pero no se pudo", externó.

Cambio de última hora

Finalmente, Mohamed reveló que fue la mañana de este miércoles cuando la directiva le informó que no podría contar con ninguno de los dos jugadores. “A las 8 de la mañana me llamaron los directivos y me dijeron que no jugaban. Les dije: 'tranquilos, tenemos el plan B preparado'. El equipo estaba listo y no nos afectó en nada”, aseguró.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

El Turco también dedicó la victoria a los ausentes. "El triunfo se lo queremos dedicar a Jesús y a Alexis, que seguramente vieron este partido. Ellos fueron parte fundamental de esto", concluyó.

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