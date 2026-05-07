"Si logramos esta copa, estaremos en la historia grande de Toluca": Turco Mohamed

A un paso de la gloria. Para Antonio Mohamed, conquistar la Liga de Campeones de la CONCACAF no solo representaría un título más en su exitosa carrera, sino entrar definitivamente en la historia grande del Deportivo Toluca. El estratega argentino aseguró que el plantel es consciente de lo que está en juego de cara a la final frente a Tigres UANL.

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

Creo que para hacer historia en este club, falta esta copa. Si logramos el triunfo, creo que sí estaremos en la historia grande de la institución”, declaró Mohamed en conferencia de prensa tras la goleada 4-0 ante Los Angeles FC.

Antonio Mohamed celebrando el pase del Toluca a la final | MEXSPORT

El “Turco” destacó el peso histórico que tiene el conjunto escarlata y reconoció el legado que han dejado distintos entrenadores a lo largo de los años. Sin embargo, considera que levantar este trofeo pondría a su actual plantel en un lugar privilegiado dentro de la institución mexiquense.

Han pasado grandes entrenadores, el club tiene mucha historia. El grupo está consciente de eso porque el grupo está mentalizado para ganar y creo que si logramos esta copa, sí, vamos a estar en la historia grande de Toluca y vamos por eso, estamos a un paso”, añadió el técnico argentino.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

La final tendrá un ingrediente especial, pues volverán a verse las caras ante Tigres, rival al que se impusieron en la Final del Apertura 2025 donde los Diablos conquistaron el bicampeonato.

Sabemos que vamos a enfrentar a Tigres, ya tuvimos una final aquí y esperemos que sea como la pasada para nosotros. Sabemos que va a ser muy dura y muy difícil, pero la jugamos acá en casa y eso puede ser un factor a favor, nada determinante porque ellos tienen un gran equipo, un gran técnico y va a ser una batalla”, sentenció Mohamed.

Toluca buscará aprovechar la localía en el Nemesio Diez para conquistar una copa que se le ha negado a la institución y que, de acuerdo con las palabras de su entrenador, podría marcar a esta generación como una de las más importantes en la historia del club.