Liga MX vuelve a reinar en Concacaf: Toluca y Tigres disputarán la Final 2026

México manda. Luego de cinco ediciones, dos equipos mexicanos volverán a disputar la Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, cuando Toluca reciba a Tigres el próximo 30 de mayo en el Nemesio Diez.

Toluca y Tigres devolverán una final mexicana a la Concacaf

La última vez que dos clubes de la Liga MX se enfrentaron por el título fue en la edición 2021, cuando Monterrey derrotó al América, todavía bajo el formato y nombre de Liga de Campeones de la Concacaf. Desde entonces, se disputaron cuatro finales entre equipos mexicanos y estadounidenses, con saldo de tres títulos para México y solamente uno para la MLS, conseguido por Seattle Sounders en 2022.

Liga de Campeones de la CONCACAF, juego entre Toluca vs LAFC | IMAGO7

De esta manera, queda asegurado que por cuarto año consecutivo un club mexicano levantará el trofeo de la región. Toluca buscará conquistar su tercera Concacaf, mientras que Tigres intentará apenas sumar la segunda de su historia.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

La Liga MX mantiene su dominio sobre la MLS en la región

Los Diablos disputarán su sexta final internacional en la zona. Se coronaron en 1968 y 2003, pero cayeron en las ediciones de 1998, 2006 y 2013-2014. Del otro lado, Tigres jugará su quinta Final de Concacaf; únicamente logró levantar el título en 2020 y perdió las definiciones de 2015-2016, 2016-2017 y 2019.

Además, esta será la decimocuarta final entre clubes mexicanos en la historia del torneo, confirmando el dominio de la Liga MX en la región.

2002 Pachuca 1-0 Morelia

2003 Toluca 5-4 Morelia

2006 América 2-1 Toluca

2007 Pachuca 2-2 (7-6) Chivas

2008-2009 Atlante 2-0 Cruz Azul

2009-2010 Pachuca vs. 2-2 (g.v.) Cruz Azul

2011-2012 Monterrey 3-2 Santos

2012-2013 Monterrey 4-2 Santo

2013-2014 Cruz Azul 1-1 (g.v.) Toluca

2015-2016 América 4-1 Tigres

2016-2017 Pachuca 2-1 Tigres

2019 Monterrey 2-1 Tigres

2021 Monterrey 1-0 Tigres

2026 Toluca vs Tigres