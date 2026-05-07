Así se jugará la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF

Terminó la espera, los dos protagonistas de la Gran Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF están listos. Tigres y Toluca protagonizarán el desenlace del torneo internacional, el cual tendrá una vez más a dos equipos mexicanos en su último partido, mismo que disputará un boleto para el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

¿Cómo se jugará la Gran Final?

Luego de una larga y emocionante edición de eliminatorias, finalmente los dos equipos protagonistas del campeonato de la CONCACAF están listos, asimismo, la tabla de posiciones definió al Estadio Nemesio Díez como la sede del partido definitivo.

Toluca llega como el local al desenlace del torneo al cual le apostaron todo, ahora están a solo 90 minutos de cumplir un objetivo que se trazó y trabajó desde el comienzo del año, teniendo la oportunidad de levantar un nuevo título en casa con toda su incansable hinchada.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

El equipo Escarlata, llega a una final internacional luego de 12 años de ausencia, siendo su última participación la del 2014, cuando cayeron ante la Máquina de Cruz Azul. Ahora tras eliminar al cuadro de Los Angeles FC por un global de 5-2, los de Antonio Mohamed sueñan con volver a tocar el cielo internacional, situación que no ocurre desde el 2003.

Luego de 23 años, Toluca tendrá una Final internacional, destacando su poderío en el futbol mexicano, pues desde el 2024, los Diablos han ‘dominado’ el torneo nacional, siendo el actual Bicampeón y Campeón de Campeones.

Toluca y Tigres se verán las caras el próximo sábado 30 de mayo, es decir, con la Liga MX ya terminada, por lo que el duelo promete traer la mejor versión de ambos futbolísticamente, inclusive con la posibilidad de que alguno de ellos llegue como campeón del Clausura 2026.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

Tigres el rival ‘incómodo’

Del otro lado de la moneda, el equipo que sin duda puede apagar el 'Infierno del Nemesio Diez son los Tigres. Pese a que ya cayeron hace unos meses en una final ante los Diablos en el Estado de México en el Apertura 2025, los dirigidos por Guido Pizarro llegan con la misma motivación que el cuadro local, pues ambos han trazado el mismo objetivo desde el comienzo del certamen.

Panorama de la Liga de Campeones de la CONCACAF | RÉCORD

La U de Nuevo León obtuvo su pase a la Gran Final de manera similar que el equipo Chiricero, solo que con un marcador menor mente abultado. Los Tigres superaron en la instancia de Semifinales al equipo de la MLS, Nashville.

Desde San Nicolás de los Garza, los pupilos del argentino, Guido Pizarro, lograron derrotar 2-0 en el global al equipo estadounidense. Ahora, tendrán su pronta revancha ante un equipo que no solo se hace fuerte en casa, sino que también sabe lo que es jugar finales y ganarlas.