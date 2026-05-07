VIDEO: intentan linchar con machetes a presidente municipal en Puebla ¿Cuál fue el motivo?

Momentos de tensión y violencia se vivieron en la Sierra Norte de Puebla luego de que habitantes de la comunidad de Maloapan presuntamente intentaran linchar al presidente municipal de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, durante una visita oficial realizada para coordinar obras comunitarias en la región.

El hecho ocurrió la tarde del pasado martes 5 de mayo, aunque comenzó a viralizarse horas después mediante videos difundidos en redes sociales, donde se observa el momento en que el edil y su equipo intentan abandonar la zona mientras son perseguidos entre empujones, insultos y amenazas.

De acuerdo con la versión del propio alcalde, acudió a la comunidad con el objetivo de organizar a los habitantes y formar un comité para decidir cuál sería la obra prioritaria que se ejecutaría mediante el programa de obra comunitaria. Sin embargo, lo que parecía una reunión de trabajo terminó convirtiéndose en un episodio de alto riesgo.

Pobladores quisieron linchar al presidente municipal de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos / Especial

Alcalde acusa intento de linchamiento

Según relató Alfonso Lino Pozos, un grupo de pobladores reaccionó de manera violenta y comenzó a perseguir tanto a él como a funcionarios municipales, colaboradores y familiares que lo acompañaban, incluyendo a su esposa.

El presidente municipal aseguró que algunos habitantes portaban machetes, palos e incluso botellas con gasolina presuntamente con la intención de prenderles fuego.

“Hubo un claro intento de linchamiento e intento de homicidio, fuimos correteados y todos estuvimos expuestos a sufrir las consecuencias de la irracionalidad”, expresó el edil en un posicionamiento difundido posteriormente en redes sociales.

En las imágenes que circulan en internet se aprecia el ambiente de caos mientras los funcionarios municipales intentan abandonar la comunidad en medio de los reclamos de los habitantes.

El presidente municipal afirma tener identificados a los agresores / Especial

El conflicto territorial lleva años

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Hueyapan explicó que el problema entre las comunidades involucradas no es nuevo y responde a una disputa territorial histórica entre los municipios de Hueyapan y Atempan.

El alcalde acusó que las autoridades estatales y federales han sido omisas para resolver el conflicto, situación que, afirmó, ha provocado que la tensión en la zona continúe creciendo.

Además, señaló que las personas involucradas en las agresiones ya fueron identificadas y solicitó la intervención inmediata del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como del Congreso del Estado para atender el problema.

Gente del ayuntamiento de Hueyapan explicaron que el ataque contra el presidente municipal fue por sus abusos / Especial

Habitantes niegan intento de linchamiento

Sin embargo, la versión de los pobladores de Maloapan es distinta. Habitantes de la comunidad señalaron que el conflicto surgió porque el presidente municipal suele cerrar caminos sin previo aviso, afectando las actividades diarias de quienes viven en la zona.

También insistieron en que Maloapan pertenece al municipio de Atempan y no a Hueyapan, acusando a Alfonso Lino Pozos de intentar apropiarse políticamente de la comunidad para aumentar el número de contribuyentes bajo su administración.

Respecto a los machetes y palos, los pobladores aseguraron que únicamente fueron utilizados como medida de intimidación y negaron que existiera una intención real de linchar al alcalde. De acuerdo con su versión, la situación se salió de control debido al enojo acumulado por el conflicto territorial que desde hace años divide a ambas regiones.