Chivas sí cumplió: reportaron sus cinco convocados al Tri

Después de la polémica que se generó por las declaraciones de Antonio Mohamed y el debate sobre la llegada de seleccionados nacionales a la concentración del Tri, Chivas cumplió con la incorporación total de sus futbolistas convocados a la Selección Mexicana.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Los cuatro jugadores restantes del Rebaño, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González, ingresaron al Centro de Alto Rendimiento a las 19:43 horas para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana.

Horas antes, a las 14:02 horas, ya había reportado Brian Gutiérrez, por lo que Guadalajara completó la presencia de sus cinco convocados rumbo al proceso mundialista.

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO7

La situación tomó relevancia luego de que trascendiera que el presidente rojiblanco, Amaury Vergara, solicitó que todos los futbolistas de Chivas permanecieran primero en la concentración del club en Verde Valle tras las declaraciones del técnico de Toluca, Antonio Mohamed, quien abrió la posibilidad de utilizar a jugadores convocados en la semifinal de vuelta de Concachampions.

Incluso, desde la directiva rojiblanca también existía la intención de fijar postura sobre el manejo de los seleccionados. Sin embargo, el club terminó respaldando plenamente al combinado nacional.

Luis Romo fue de los que más actividad tuvo | MEXSPORT

A través de un comunicado, Chivas dejó claro que apoyará “al 100 por ciento” a la selección mexicana, por lo que todos sus futbolistas llamados por Javier Aguirre ya se encuentran concentrados en el CAR de cara a la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma.”, se leyó en el comunicado.