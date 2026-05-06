Jesús Gallardo manda controvesial mensaje tras dejar al Toluca y concentrar con el Tri para el Mundial 2026

El "efecto dominó" del ultimátum de Javier Aguirre ha cobrado su primera declaración de alto perfil. Jesús Gallardo, lateral del Toluca y pieza clave en el esquema nacional, ha confirmado su presencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), poniendo fin a las especulaciones que lo situaban disputando las Semifinales de la Concachampions con los Diablos Rojos.

A través de sus redes sociales, el tabasqueño compartió un mensaje que equilibra su compromiso con la Selección Nacional y su nostalgia por no poder apoyar al club escarlata en la búsqueda de un título internacional.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en duelo ante Portugal | IMAGO7

En una publicación acompañada de imágenes con la camiseta de México y de Toluca, Gallardo fue claro sobre su situación actual. La advertencia del "Vasco" Aguirre —quien sentenció que aquel que no reportara este miércoles 6 de mayo quedaría fuera de la Copa del Mundo— parece haber sido el factor determinante.

"Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo", expresó el futbolista.

El mensaje de Gallardo no solo es una confirmación de su asistencia al CAR, sino también una despedida temporal de sus compañeros de club en un momento crítico de la temporada. A pesar de la información que indicaba que Toluca intentó gestionar un permiso especial para él y Alexis Vega, la postura de la FMF fue inamovible.

"A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre", añadió Gallardo, buscando suavizar el impacto de su ausencia en el vestidor dirigido por Antonio Mohamed.

La postura de Gallardo refleja la realidad que viven los seleccionados a solo 36 días del inicio de la justa mundialista. Ante la disyuntiva de pelear por un trofeo con su club o asegurar su lugar en la lista final de 23 jugadores para el Mundial, el lateral optó por la vía institucional.

Gallardo| IMAGO7