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¡No fueron bien recibidos! Vinícius Jr. y Jude Bellingham viven momento incómodo en Madrid
Lo que parecía una noche de espectáculo terminó en un momento incómodo para varias figuras del Real Madrid.
Vinícius Jr., Thibaut Courtois y Jude Bellingham fueron captados en la función de PFL Madrid, pero su presencia llamó la atención de algunos aficionados en el inmueble y no precisamente para bien.
Al momento de aparecer en pantalla, el brasileño y el inglés fueron abucheados por parte del público presente, generando una reacción inmediata en la arena.
🚨💣 Real Madrid stars are out in the Spanish capital tonight.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 20, 2026
Jude Bellingham and Vinicius Jr have been spotted at PFL Madrid alongside several teammates. 👀pic.twitter.com/oAcVnzJmCV
Reacción dividida y momento tenso
Los silbidos fueron más notorios hacia Vinícius y Bellingham, quienes no pudieron ocultar cierto gesto de incomodidad ante la reacción de los aficionados.
El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido y el trato hacia las estrellas merengues.
Aunque no pasó a mayores, la escena dejó claro que, incluso fuera de la cancha, los jugadores del Real Madrid no están exentos de la presión y el escrutinio del público.
Noche fuera del campo, pero con reflectores encima
Los futbolistas aprovecharon la noche en la capital española para asistir al evento de artes marciales mixtas, relajándose en medio de la temporada.
Sin embargo, lo que debía ser una salida tranquila terminó convirtiéndose en un episodio incómodo que ya está dando de qué hablar.
Porque cuando se trata de figuras como Vinícius y Bellingham, incluso fuera del futbol, siempre hay reflectores.