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Empelotados

¡No fueron bien recibidos! Vinícius Jr. y Jude Bellingham viven momento incómodo en Madrid

Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo y Dani Carvajal
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:59 - 21 marzo 2026
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Abucheos en plena función de la PFL Madrid

Lo que parecía una noche de espectáculo terminó en un momento incómodo para varias figuras del Real Madrid.

Vinícius Jr., Thibaut Courtois y Jude Bellingham fueron captados en la función de PFL Madrid, pero su presencia llamó la atención de algunos aficionados en el inmueble y no precisamente para bien.

Al momento de aparecer en pantalla, el brasileño y el inglés fueron abucheados por parte del público presente, generando una reacción inmediata en la arena.

Reacción dividida y momento tenso

Los silbidos fueron más notorios hacia Vinícius y Bellingham, quienes no pudieron ocultar cierto gesto de incomodidad ante la reacción de los aficionados.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido y el trato hacia las estrellas merengues.

Jude Bellingham ya conoce la gravedad de su lesión | AP

Aunque no pasó a mayores, la escena dejó claro que, incluso fuera de la cancha, los jugadores del Real Madrid no están exentos de la presión y el escrutinio del público.

Prestianni y Vinicius JR. l AP

Noche fuera del campo, pero con reflectores encima

Los futbolistas aprovecharon la noche en la capital española para asistir al evento de artes marciales mixtas, relajándose en medio de la temporada.

Real Madrid venció 3-0 al Manchester City | AP

Sin embargo, lo que debía ser una salida tranquila terminó convirtiéndose en un episodio incómodo que ya está dando de qué hablar.

Porque cuando se trata de figuras como Vinícius y Bellingham, incluso fuera del futbol, siempre hay reflectores. 

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP
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