Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, escribió su nombre en los libros de historia de la UEFA Champions League tras conseguir un registro sin precedentes para un portero.
Courtois, el primer portero con dos asistencias en una misma Champions
De acuerdo con el reconocido estadígrafo Alexis Martín‑Tamayo (MisterChip), Courtois se convirtió en el primer portero en toda la historia de la Champions League que registra dos asistencias en una misma temporada.
La primera llegó el 30 de septiembre de 2025, cuando el arquero belga envió un largo despeje que terminó en los pies de Kylian Mbappé, quien definió en el partido frente al FC Kairat.
Meses después volvió a repetir la historia.
Asistencia ante Manchester City para sellar el récord
La segunda asistencia se produjo el 11 de marzo de 2026, cuando Courtois volvió a iniciar una jugada desde su propio arco con un envío largo que terminó en gol de Federico Valverde ante el Manchester City.
Con ese pase de gol, el arquero merengue logró un registro histórico que ningún otro guardameta había conseguido en el torneo más prestigioso de clubes en Europa.
Un dato que demuestra que, incluso desde la portería, Courtois también puede ser protagonista en el ataque del Real Madrid.
