Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba

Un bolero de la tercera edad perdió la vida la mañana de este miércoles en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de desvanecerse mientras realizaba labores para comerciantes de la zona. El hecho movilizó a servicios de emergencia, quienes al llegar solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

El oficio de bolero es uno de los trabajos tradicionales del Centro Histórico, donde aún se pueden ver sillas y cajas de bolear en plazas y calles concurridas. / iStock

¿Qué pasó con el bolero que murió en el Centro Histórico?

De acuerdo con los reportes, el adulto mayor acudió como cada mañana a la zona de la calle Bolívar, donde acostumbraba ayudar a comerciantes ambulantes a colocar sus puestos antes de iniciar su jornada como bolero.

Mientras realizaba estas actividades comenzó a sentirse mal y, momentos después, se desvaneció en plena vía pública. Personas que se encontraban cerca trataron de auxiliarlo y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los primeros reportes apuntan a que la probable causa fue un infarto o una enfermedad cardíaca.

Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el bolero ya no presentaba signos vitales. / X: @RaulGtzNR

Buscan a familiares del bolero fallecido

Comerciantes y personas que laboran en el Centro Histórico señalaron que el hombre era conocido en la zona por lustrar zapatos y por ayudar a montar puestos para ganar algo de dinero extra antes de iniciar su jornada.

Comerciantes del Centro Histórico lamentaron la muerte del hombre que trabajaba en la zona. / @RaulGtzNR