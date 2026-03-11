Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba

Durante décadas, los boleadores han formado parte de la vida cotidiana del Centro de la CDMX, lustrando zapatos a transeúntes y trabajadores de la zona./ iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:07 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El hombre trabajaba todos los días lustrando zapatos en la zona; testigos intentaron auxiliarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Un bolero de la tercera edad perdió la vida la mañana de este miércoles en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de desvanecerse mientras realizaba labores para comerciantes de la zona. El hecho movilizó a servicios de emergencia, quienes al llegar solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

El oficio de bolero es uno de los trabajos tradicionales del Centro Histórico, donde aún se pueden ver sillas y cajas de bolear en plazas y calles concurridas. / iStock

¿Qué pasó con el bolero que murió en el Centro Histórico?

De acuerdo con los reportes, el adulto mayor acudió como cada mañana a la zona de la calle Bolívar, donde acostumbraba ayudar a comerciantes ambulantes a colocar sus puestos antes de iniciar su jornada como bolero.

Mientras realizaba estas actividades comenzó a sentirse mal y, momentos después, se desvaneció en plena vía pública. Personas que se encontraban cerca trataron de auxiliarlo y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los primeros reportes apuntan a que la probable causa fue un infarto o una enfermedad cardíaca.

Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el bolero ya no presentaba signos vitales. / X: @RaulGtzNR

Buscan a familiares del bolero fallecido

Comerciantes y personas que laboran en el Centro Histórico señalaron que el hombre era conocido en la zona por lustrar zapatos y por ayudar a montar puestos para ganar algo de dinero extra antes de iniciar su jornada.

Comerciantes del Centro Histórico lamentaron la muerte del hombre que trabajaba en la zona. / @RaulGtzNR

Hasta el momento, la identidad del bolero no ha sido confirmada públicamente y algunos de los trabajadores del lugar dijeron desconocer si tenía familiares cercanos.

El cuerpo fue trasladado mientras que autoridades esperan que algún familiar pueda acudir a identificarlo y reclamarlo.

Últimos videos
Lo Último
17:27 El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
17:20 Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
17:17 ¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
16:52 Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
16:51 ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
16:35 Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
16:34 ¡Sueñan con ‘Cuartos’! Bodo/Glimt golea a Sporting Lisboa en la Ida de los ‘Octavos’ de Champions
16:31 ¡Se queda! Daniel Jones firma extensión de contrato con los Indianapolis Colts
16:09 Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde
16:07 Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Contra
11/03/2026
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Futbol
11/03/2026
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Futbol
11/03/2026
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
Contra
11/03/2026
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box