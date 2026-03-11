Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba
Un bolero de la tercera edad perdió la vida la mañana de este miércoles en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de desvanecerse mientras realizaba labores para comerciantes de la zona. El hecho movilizó a servicios de emergencia, quienes al llegar solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.
¿Qué pasó con el bolero que murió en el Centro Histórico?
De acuerdo con los reportes, el adulto mayor acudió como cada mañana a la zona de la calle Bolívar, donde acostumbraba ayudar a comerciantes ambulantes a colocar sus puestos antes de iniciar su jornada como bolero.
Mientras realizaba estas actividades comenzó a sentirse mal y, momentos después, se desvaneció en plena vía pública. Personas que se encontraban cerca trataron de auxiliarlo y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.
Paramédicos acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los primeros reportes apuntan a que la probable causa fue un infarto o una enfermedad cardíaca.
Buscan a familiares del bolero fallecido
Comerciantes y personas que laboran en el Centro Histórico señalaron que el hombre era conocido en la zona por lustrar zapatos y por ayudar a montar puestos para ganar algo de dinero extra antes de iniciar su jornada.
Hasta el momento, la identidad del bolero no ha sido confirmada públicamente y algunos de los trabajadores del lugar dijeron desconocer si tenía familiares cercanos.
El cuerpo fue trasladado mientras que autoridades esperan que algún familiar pueda acudir a identificarlo y reclamarlo.