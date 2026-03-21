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Futbol

LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?

LaLiga Jornada 29 Real Madrid vs Atlético de Madrid I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:31 - 21 marzo 2026
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Merengues y Colchoneros se disputan tres puntos de oro de cara al cierre del campeonato

El Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid en un emocionante derbi madrileño correspondiente a la Jornada 29 LaLiga, en el Estadio Bernabéu, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos cruciales en esta etapa avanzada de la temporada 2025/2026. Este clásico del futbol español promete ser un espectáculo de alto nivel entre dos de los equipos más importantes de la capital española.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid | AP

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 66 puntos tras 28 jornadas disputadas, mostrando un sólido rendimiento ofensivo con 60 goles anotados y una defensa que ha concedido 24 tantos. Por su parte, el Atlético Madrid se sitúa en la cuarta plaza con 57 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 47 goles y recibido 25. La diferencia de nueve puntos entre ambos conjuntos hace que este derbi sea particularmente importante para los colchoneros, que necesitan recortar distancias para no alejarse de los puestos de cabeza, mientras que los merengues buscarán consolidar su posición en la zona alta de la tabla.

David Hancko celebra en el partido de Atlético de Madrid contra Tottenham | AP
David Hancko celebra en el partido de Atlético de Madrid contra Tottenham | AP

El Real Madrid llega al derbi en un excelente momento tras conseguir cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los blancos vienen de imponerse al Manchester City en Champions League (1-2), continuando con su buena racha tras golear al Elche (4-1). Anteriormente, también vencieron al Manchester City (3-0) en la Ida de Champions y al Celta Vigo a domicilio (1-2). Su única derrota reciente fue ante el Getafe (0-1). Por su parte, el Atlético Madrid presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros cayeron ante el Tottenham Hotspur (3-2) en Champions League, pero previamente vencieron al Getafe (1-0) en LaLiga y golearon al propio Tottenham (5-2) en la Ida. También derrotaron a la Real Sociedad (3-2), aunque sufrieron una contundente derrota ante el Barcelona (3-0) en Copa del Rey.

Arda Güler se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid esta temporada. El joven mediapunta turco ha mostrado una notable evolución en su juego, aportando creatividad y visión en el último tercio del campo. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas y su preciso pie izquierdo le han permitido destacar en los recientes compromisos de los blancos, especialmente en los partidos de Champions League contra el Manchester City, donde su influencia fue determinante para las victorias del equipo de Arbeloa. Por parte del Atlético Madrid, Julián Álvarez se ha consolidado como uno de los atacantes más peligrosos del equipo. El delantero argentino ha demostrado su polivalencia en el frente ofensivo colchonero, combinando a la perfección con Sørloth en la delantera. Su movilidad, capacidad de definición y trabajo sin balón le han convertido en un jugador indispensable para Simeone. Álvarez fue especialmente brillante en la goleada ante el Tottenham en Champions League, donde su participación resultó crucial para el triunfo rojiblanco.

Fede Valverde del Real Madrid celebrando su gol contra el Elche en LaLiga I AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

  • FECHA: Domingo 22 de marzo

  • HORA: 14:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid España

  • TRANSMISIÓN: SkySports

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group
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