‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton

La victoria del Everton sobre el Chelsea no solo dejó tres puntos importantes en la Premier League, también encendió la conversación fuera de la cancha gracias a las declaraciones de Iliman Ndiaye. El delantero senegalés se robó los reflectores con un mensaje contundente que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El conjunto dirigido por David Moyes firmó una actuación sólida para imponerse 3-0, aprovechando errores defensivos del rival y mostrando contundencia en el área. El resultado permitió a los Toffees escalar posiciones y mantenerse en la pelea por puestos europeos en el cierre de temporada.

Iliman Ndiaye celebrando el triunfo del Everton ante Chelsea I AP

Un gol, una celebración y un mensaje con dedicatoria

El momento clave llegó al minuto 76, cuando Iliman Ndiaye definió con clase para sentenciar el encuentro. Tras una jugada que inició con Jordan Pickford, el balón terminó en los pies del africano, quien resolvió con un disparo colocado imposible para Robert Sánchez.

Sin embargo, más allá del gol, lo que realmente captó la atención fue su celebración. Ndiaye se reunió con su compatriota Idrissa Gueye y ambos hicieron el gesto del número dos con los dedos, una clara referencia a los títulos que consideran legítimos para Senegal en la Copa Africana.

Gol de Iliman Ndiaye ante Chelsea en la Premier League I AP

La escena no fue casualidad. Detrás del festejo existe un contexto cargado de polémica que involucra directamente a la Confederación Africana de Futbol, organismo que tomó una decisión que generó inconformidad entre jugadores y aficionados.

La polémica que encendió el orgullo senegalés

Todo se remonta a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, donde Senegal terminó perdiendo el título en la mesa frente a Marruecos. La CAF decretó un 3-0 administrativo tras una supuesta incomparecencia del equipo senegalés en un momento crítico del partido.

La resolución fue especialmente controvertida, ya que en el terreno de juego la historia parecía distinta. Con figuras como Edouard Mendy, los Leones de la Teranga habían logrado mantenerse con vida e incluso encaminar el partido hacia una definición favorable.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

A pesar del fallo oficial, dentro del vestidor senegalés la percepción es otra. Muchos jugadores consideran que el campeonato les pertenece por lo mostrado en la cancha, algo que quedó reflejado en la celebración de Ndiaye y Gueye.

El mensaje final del delantero fue aún más directo. Frente a las cámaras, Ndiaye no dudó en afirmar: “Somos campeones de África”, dejando claro que, más allá de resoluciones administrativas, el grupo mantiene firme su postura sobre lo ocurrido.

Senegal y su campeonato en la Copa Africana de Naciones | AP