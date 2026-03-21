Chelsea cae en su visita al Everton y agrava su crisis en el tramo final de la temporada

El cierre de temporada comienza a complicarse para el Chelsea, pues el equipo volvió a dejar dudas tras caer 3-0 en su visita al Everton en el duelo de la Jornada 31 de la Premier League. A falta de pocas jornadas para el final de la campaña, el equipo londinense muestra signos de desgaste físico y mental, agravados por su reciente eliminación en la UEFA Champions League.

La derrota llega en un momento crítico, luego de haber sido superados ampliamente por el Paris Saint-Germain en la competición europea, donde quedaron fuera con un marcador global abultado. Este golpe parece haber afectado la confianza del plantel, que no logró recomponerse en la liga doméstica.

Cole Palmer disputando un balón en el duelo de Chelsea vs Evertoon I AP

Un inicio cuesta arriba para los londinenses

Desde los primeros minutos, el Chelsea mostró falta de concentración y errores puntuales que marcaron el rumbo del encuentro. El arquero Robert Sánchez estuvo cerca de cometer un error grave en la salida, anticipando lo que sería una tarde complicada para la zaga visitante.

El Everton, dirigido por David Moyes, aprovechó las facilidades defensivas. Pasada la media hora, James Garner filtró un pase preciso para Beto, quien definió con clase ante la salida del portero para abrir el marcador. La reacción del Chelsea fue tímida y se encontró constantemente con la seguridad de Jordan Pickford.

Iliman Ndiaye de Everton en Premier League I AP

Everton crece y sueña con Europa

En la segunda mitad, el guion se mantuvo. El conjunto visitante intentó responder con algunas aproximaciones, pero nuevamente Pickford fue determinante bajo los tres palos. La falta de contundencia terminó por pasar factura a los Blues.

El Everton amplió la ventaja tras una jugada en la que Idrissa Gueye recuperó el balón y asistió indirectamente a Beto, cuyo disparo terminó colándose en la portería. Con el control total del partido, los locales aprovecharon los espacios y sentenciaron el duelo con un potente gol de Iliman Ndiaye, tras una asistencia del propio Beto.

Jornada 31 de la Premier League Chelsea vs Everton I AP

El resultado refleja el contraste entre ambos equipos en este tramo de la temporada. Mientras el Chelsea parece quedarse sin respuestas, el Everton suma puntos clave que lo colocan en la pelea por puestos europeos, consolidando su buen momento en la recta final.

Con una pausa de dos semanas por delante y un próximo compromiso en la FA Cup ante un rival de menor categoría, el Chelsea intentará recuperar sensaciones. Sin embargo, la presión aumenta y el margen de error se reduce en una campaña que amenaza con cerrarse por debajo de las expectativas.

Equipo de Chelsea I AP