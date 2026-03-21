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Raúl Jiménez lidera victoria del Fulham sobre Burnley con gol de penal
Nuevamente el ‘7’ del Fulham. Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana volvió a aparecer en el marcador del equipo local, esto tras anotar su penal número 14 en la temporada 25/26 de la Premier League manteniéndose invicto desde los 11 pasos y marcando el 3-1 definitivo ante el Burnley.
Craven Cottage en erupción
En el duelo correspondiente a la Jornada 31 de la Premier League, el equipo del Fulham recibió en su sofisticado Craven Cottage al equipo del Burnely, ambos conjuntos se encontraron dentro del rectángulo de juego con momentos completamente distintos.
El equipo de casa dirigido por el portugués, Marco Alexandre Saraiva da Silva, se presentó como octavo de la tabla, llegando con una marca de dos victorias, un empate y una derrota. Por su parte, el Burnely llegó con el agua hasta la cabeza, pues el equipo dirigido por el inglés, Scott Parker, marchaba en la última posición.
Contrario a lo que parecía, la visita se mostró gallarda y agresiva dentro el rectángulo de juego en Londres, sin embargo, la inconsistencia en el ultimo toque y la mala definición, dejaba al equipo del Fulham con el empate a cero en los primeros 45 minutos.
Con todo y Raúl Jiménez en la banca, el Fulham volvió a ser dominado por un Burnley que sabia que se jugaba más de tres puntos, sino la permanecía de la máxima categoría del futbol inglés. Tanto Jaidon Anthony como Zian Flemming comenzaron a buscar con disparos de fuera del área y centros inalcanzables romper el cero.
Finalmente tras un dominio absoluto al cuadro de casa y con el equipo tirado en la ultima zona del campo, Lyle Foster mando un centro raso al corazón del área del Fulham, mismo que fue rematado de manera correcta por el jugador de Países Bajos, Zian Flemming, quien de primera intención la mando a guardar con su educada pierna derecha.
Dedicatoria especial
Tras el valde de agua fría recibido por parte de la visita, el equipo Cottage volvió a adueñarse de la pelota y tras una larga posesión poco a poco se fueron metiendo hasta el área del arquero, Martin Dúbravka. Finalmente tras varios intentos y con la colaboración de Dúbravka, Josh King empato el juego.
Las cosas no quedaron ahí, pues tras el empate, los locales siguieron apedreando el área del Burnley, equipo que con más corazón que con futbol intentaron de todas las formas posibles sacar el balón de su área chica. Finalmente tras robar el balón mitad del campo, el Fulham logro darle vuelta al marcador con un disparo de pierna izquierda por parte de Harry Wilson.
El momento emotivo de la noche llegó ya en el agregado, cuando Raúl Jiménez quien ingresó de cambio a los 81 minutos, provocó un penal a los 90+2, mismo que significó la expulsión de Josh Laurent y la oportunidad de marcar para el mexicano.
Con los ojos de todo el mundo puestos en Raúl, este tomó la pelota y con valentía, corazón y mucha técnica logró marcar su penal 14 de manera perfecta. Al marcar, Raúl se puso de rodillas y con lagrimas en los ojos dedicó su anotación y la Vitoria 3-1 sobre el Burnley a su padre.
¡Gooool de Raúl Jiménez! El mexicano anota el penal, y va con dedicatoria especial hasta el cielo...— FOX (@somos_FOX) March 21, 2026
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