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Futbol

¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora

Gilberto Mora con la Selección | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:23 - 21 marzo 2026
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El técnico de Tijuana aseguró que el juvenil mexicano podrá llegar en buen estado físico a la Copa del Mundo

En el arranque de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, uno de los duelos de apertura fue el Necaxa vs Tijuana, mismo que terminó en un 3-0 a favor de los Rayos. Pese a la amargura de la derrota, el estratega de los Xolos, Sebastián ‘Loco’ Abreu, dio buenas noticias sobre el regreso de Gilberto Mora

El Loco Abreu | IMAGO7

¿Cuándo regresa Mora?

Durante la carrera de persona post partido, Abreu fue cuestionado sobre la ausencia de uno de sus grandes referentes, Gilberto Mora. Ante la duda, el Loco aseguró que el jovén está cada vez más cerca de regresar y que su proceso luce en el mejor escenario.

Va muy bien en su proceso, está haciendo trabajo en cancha, trabajó con pelota, así que va todo por los carriles que habíamos pactado, sin apresurarnos, sin necesidad de empujarlo anticipadamente a esa posibilidad", aseguró Abreu.
Sebastián 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos, en la Jornada 9 ante Atlas | MAGO7

La gran confesión del técnico del equipo fronterizo fue que pese a su deseo de volver a contar con Mora, la prioridad del equipo y los médicos es que más allá de tenerlo para el cierre del torneo, lo importante es que esté listo para la última Fecha FIFA con México

Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es de que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final de campeonato", añadió.
'Loco' Abreu pide que se hable de futbol sin tecnicismos | IMAGO7

Finalmente, Sebastián Abreu reveló que junto con su equipo médico, el preparador de la Selección Mexicana también ha visitado a Mora en el campamento de Xolos, esto con el fin de medir su rendimiento y estar seguros que pueda llevar un buen ritmo a la antesala de la Copa del Mundo.

El otro día estuvo el preparador físico de la Selección, estuvo viendo cómo estaba, principalmente que juegue algunos minutos antes de terminar el campeonato para todo lo que marca esa atmósfera de la Selección”, concluyó.
Lillini con Gilberto Mora en la concentración de la Selección Mexicana | MEXSPORT
Lillini con Gilberto Mora en la concentración de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Mora y su largo camino por delante

El mediocampista que brilló con la Selección Mexicana Sub-20 durante el Mundial de su categoría, ahora es uno de los hombres importantes en el equipo de Javier Aguirre, sin embargo, una una pubalgia crónica por una sobrecarga de partidos, lo ha tenido fuera durante todo el Clausura 2026.

Ahora con su regreso a la vuelta de la esquina, el jugador de 17 años tendrá la oportunidad de demostrarle al Vasco que está listo para enfrentar el mayor reto de su carrera, una Copa del Mudo con la Selección mayor de México.

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7
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