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Futbol

Argentinos se burlan de camiseta de Selección Mexicana, con diseño del Chavo del 8, para el Mundial 2026

Relacionan jersey de México con el Chavo del 8 l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 00:47 - 21 marzo 2026
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Comentarios se desataron en redes sociales

La presentación de la nueva indumentaria alternativa de México rumbo a la Copa del Mundo 2026 desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por parte de aficionados argentinos, quienes no tardaron en lanzar burlas tanto antes como después del anuncio oficial.

Desde semanas previas, algunos medios en Brasil habían adelantado el rumor de que el uniforme blanco del combinado mexicano estaría inspirado en el icónico personaje El Chavo del 8, una versión que generó expectativa, pero también escepticismo entre los seguidores del futbol internacional.

Jersey que circula en redes sociales l X:Vatioz

Jersey inventado 

Una vez que se filtrara la indumentaria inventada, que incorpora elementos gráficos alusivos a la vecindad y detalles que evocan la estética del programa creado por Roberto Gómez Bolaños, las redes sociales explotaron con burlas y muchos creyeron que era verdad-

Sin embargo, fueron los aficionados de la Selección de Argentina quienes marcaron tendencia con una serie de publicaciones cargadas de ironía, memes y comparaciones con este famosos personaje en toda América Latina.

¿Cuáles fueron los comentarios?

Entre los comentarios más virales, destacaron aquellos que hacían referencia a episodios del programa, adaptando frases y situaciones del “Chavo” al contexto futbolístico: “México presentó una nueva camiseta en homenaje a El Chavo del 8. Será utilizada en el Mundial”, resaltó Ale Bertini en X. 

Las burlas no se limitaron al anuncio oficial, ya que incluso durante las horas previas, cuando el uniforme aún era un rumor, ya circulaban montajes y ediciones que anticipaban cómo luciría el jersey, lo que demuestra el impacto mediático que tuvo la filtración.

Burlas a México l CAPTURA

Comentarios como: “Si a México le meten goles, el portero puede decir que le dio la garrotera”, “Y harán como celebración la chiripiorca?”, “Y el arquero usará una versión de KIko”. Incluso también utilizaron IA para editar a Santiago Giménez dicho jersey.

Más comentarios sobre México l CAPTURA

A pesar del tono de burla, también surgieron voces que defendieron la propuesta, argumentando que se trata de una apuesta por resaltar la identidad cultural de México ante el mundo, aprovechando una figura reconocida internacionalmente como parte de su narrativa visual.

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