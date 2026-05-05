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Futbol

Phil Foden y el Manchester City llegan a acuerdo para contrato a largo plazo

Phil Foden en partido de Premier League con Manchester City | AP
Phil Foden en partido de Premier League con Manchester City | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:57 - 05 mayo 2026
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Los Citizens quieren asegurar su futuro y extendieron el vínculo del mediocampista

Manchester City y Phil Foden alcanzaron un principio de acuerdo para la firma de un nuevo contrato a largo plazo. Con ello, el club de City Group aseguró la permanencia de una de sus mayores estrellas.

La noticia se da a conocer en un momento importante en la temporada para el club dirigido por Pep Guardiola, que empató 3-3 contra Everton este lunes. Con ello, los Citizens quedaron a cinco puntos de Arsenal en la lucha por el título de la Premier League.

Phil Foden en lamento con Manchester City | AP
Phil Foden en lamento con Manchester City | AP

Directiva de Manchester City trabaja en renovaciones del plantel

Con un partido pendiente y tres jornadas más por disputar, el City tiene que ganar todos y esperar que Arsenal al menos sufra un empate dos para superarlo en la tabla. Pero mientras el equipo trabaja en campo, la directiva se enfoca en consolidar el futuro de la plantilla.

Jugadores como Bernardo Silva y John Stones finalizan contrato en junio, por lo que el club no puede permitirse más salidas. En ese sentido, la extención de contrato de Foden (hasta ahora con vínculo para mediados de 2027) representa una declaración de intenciones.

Manchester City empata con Everton l AP

Aunque su participación como titular ha disminuid, el canterano, galardonado como Mejor Jugador de la Premier League 2023-24, sigue siendo una pieza fundamental en los planes a futuro del City. Su palmarés ya incluye seis títulos de liga, dos FA Cups y una Champions League.

¿Por cuánto renovará Foden con Manchester City?

Según informa David Ornstein de The Athletic, el nuevo contrato vinculará a Foden con el Manchester City hasta el verano de 2030, con una opción de extenderlo por un año más. Aunque aún quedan por cerrar los últimos flecos administrativos, la voluntad de ambas partes es continuar su exitosa relación.

El informe también destaca que Foden ha contado con el asesoramiento de la reconocida agente Rafaela Pimenta, quien también representa a Erling Haaland. La intermediaria brasileña ha sido la encargada de llevar las negociaciones con la cúpula directiva del club.

La renovación de Foden es un gran éxito para el director deportivo Hugo Viana, quien se prepara para su segundo mercado de fichajes estival. Con la marcha de Bernardo Silva, se espera que Foden ocupe de forma más regular su posición preferida como mediapunta a partir de la Temporada 2026-27.

Foden en celebración con Manchester City | AP
Foden en celebración con Manchester City | AP
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