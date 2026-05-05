Arsenal vs Atlético de Madrid: ¿A qué hora y por dónde ver la Semifinal de la Champions League?

Arsenal y Atlético de Madrid definen a uno de los finalistas de la UEFA Champions League en un duelo que promete alta tensión de principio a fin. El empate 1-1 en la ida dejó la eliminatoria completamente abierta, por lo que todo se resolverá en territorio inglés, donde los londinenses buscarán hacer valer su localía.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega en un momento clave de la temporada, con la presión dividida entre la lucha por el título de la Premier League y el sueño europeo. A pesar de haber liderado con autoridad durante gran parte del torneo doméstico, su ventaja se ha reducido en semanas recientes, lo que añade dramatismo a su cierre de campaña.

En paralelo, la Champions se ha convertido en una oportunidad de oro para coronar un proyecto que ha mostrado solidez y evolución. El Arsenal está a solo 90 minutos de volver a una Final continental, algo que no consigue desde hace años, y lo hará con el respaldo de su afición.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

El empate conseguido en el Estadio Metropolitano dejó sensaciones mixtas para ambos equipos. Arsenal logró un resultado valioso como visitante, mientras que el Atlético lamentó no haber tomado ventaja en casa. Ahora, el escenario cambia por completo y cada detalle será determinante.

Los Gunners confían en su fortaleza ofensiva y en el ritmo que suelen imponer en casa, donde han sido particularmente dominantes. Además, llegan con una ligera ventaja anímica tras mantenerse en la cima de la liga inglesa, aunque con la presión de no ceder terreno ante el Manchester City.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con una estrategia clara: resistir y golpear en el momento justo. El equipo de Diego Simeone ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para competir en escenarios adversos. Tras eliminar al Barcelona en Cuartos de Final, los colchoneros mantienen intacta la ilusión de volver a una Final europea.

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid?