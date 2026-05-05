Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arsenal vs Atlético de Madrid: ¿A qué hora y por dónde ver la Semifinal de la Champions League?

Esteban Gutiérrez 09:44 - 05 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Arsenal y Atlético de Madrid definen a uno de los finalistas de la UEFA Champions League en un duelo que promete alta tensión de principio a fin. El empate 1-1 en la ida dejó la eliminatoria completamente abierta, por lo que todo se resolverá en territorio inglés, donde los londinenses buscarán hacer valer su localía.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega en un momento clave de la temporada, con la presión dividida entre la lucha por el título de la Premier League y el sueño europeo. A pesar de haber liderado con autoridad durante gran parte del torneo doméstico, su ventaja se ha reducido en semanas recientes, lo que añade dramatismo a su cierre de campaña.

En paralelo, la Champions se ha convertido en una oportunidad de oro para coronar un proyecto que ha mostrado solidez y evolución. El Arsenal está a solo 90 minutos de volver a una Final continental, algo que no consigue desde hace años, y lo hará con el respaldo de su afición.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

El empate conseguido en el Estadio Metropolitano dejó sensaciones mixtas para ambos equipos. Arsenal logró un resultado valioso como visitante, mientras que el Atlético lamentó no haber tomado ventaja en casa. Ahora, el escenario cambia por completo y cada detalle será determinante.

Los Gunners confían en su fortaleza ofensiva y en el ritmo que suelen imponer en casa, donde han sido particularmente dominantes. Además, llegan con una ligera ventaja anímica tras mantenerse en la cima de la liga inglesa, aunque con la presión de no ceder terreno ante el Manchester City.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con una estrategia clara: resistir y golpear en el momento justo. El equipo de Diego Simeone ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para competir en escenarios adversos. Tras eliminar al Barcelona en Cuartos de Final, los colchoneros mantienen intacta la ilusión de volver a una Final europea.

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid?

  • Fecha: Martes 5 de mayo

  • Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: TNT Sports, HBO Max

Lo Último
12:08 VIDEO: Bailarinas se agarran a golpes en pleno show de La Brissa
11:48 Los 10 más ricos del mundo en mayo de 2026, según Forbes: Elon Musk lidera con cifra récord
11:46 Dueños del Atlante responden a polémica por su llegada a Liga MX: "No nos regalaron nada"
11:43 ‘Vendía tarjetitas y yo le di trabajo’: Faitelson arremete contra Odín Ciani
11:30 Liga MX Femenil: ¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Clausura 2026?
11:17 Cruz Azul recupera el gol: El impacto inmediato de Huiqui que ilusiona en la Liguilla
11:14 Puentes de mayo 2026: cuántos quedan y qué días no hay clases según la SEP
11:09 Met Gala 2026 desata polémica por Jeff Bezos y su esposa
11:06 Chivas vs Tigres: El historial de Guadalajara en el Estadio Akron durante la Liguilla
10:52 NASA crea herramienta viral para formar tu nombre con imágenes satelitales reales de la Tierra