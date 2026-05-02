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Futbol

Asistencia de Obed Vargas encamina el triunfo del Atlético de Madrid en Mestalla

Obed Vargas con el Atlético de Madrid l INSTA: @obed.vargas
Estephania Carrera
Estephania Carrera 11:53 - 02 mayo 2026
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Los Colchoneros se llevaron los tres puntos con un sólido 0-2; la joya mexicoamericana puso una asistencia de antología para abrir el camino del triunfo

El Atlético de Madrid continúa con paso firme en la temporada tras vencer 0-2 al Valencia en un duelo donde la efectividad y el orden táctico fueron las claves para los colchoneros.

En una cancha siempre complicada como Mestalla, el conjunto madrileño supo aprovechar sus momentos para castigar a un cuadro "Che" que no logró capitalizar su posesión.

El encuentro se abrió gracias a la visión de Obed Vargas, quien puso un servicio preciso para que la ofensiva rojiblanca rompiera el cero. Pese a que el joven mediocampista vio la tarjeta amarilla minutos después por una falta en la zona medular, su aporte en la generación de juego fue determinante para inclinar la balanza a favor de la visita.

Para la parte complementaria, el Valencia intentó reaccionar volcándose al frente, pero el Atlético sentenció la historia con un segundo tanto que liquidó las esperanzas locales.

Atlético de Madrid l AP

Con este resultado, los de Simeone se mantienen en la pelea por los puestos de Champions, mientras que el Valencia sigue dejando puntos importantes en casa.

¿Cómo mueve este resultado la tabla?

Con este resultado, el Atleti se afianza en la tercera posición de la tabla, recortando distancias con los líderes y asegurando, de momento, su puesto en la próxima Champions League.

Por su parte, el Valencia sufre un duro revés que lo mantiene en la zona media, alejándose de los puestos europeos y obligando al equipo de Rubén Baraja a replantear la estrategia para el cierre del torneo.

Diego Simeone dirigiendo al Atleti l AP

De cara a lo que viene, los Colchoneros volverán a casa para recibir al equipo en turno en el Metropolitano, donde buscarán mantener el ritmo ascendente.

En cuanto a Obed Vargas, su actuación en Mestalla confirma que está listo para escenarios de alta presión, consolidándose como una pieza de rotación vital para el esquema de Diego Simeone a pesar de su juventud.

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