Obed Vargas ilusiona a la afición del Atlético: "Actitud, energía y dinamismo”, destacan tras su actuación en LaLiga

La temporada en LaLiga para el Atlético de Madrid es muy diferente a lo que están viviendo en Copa del Rey o en Champions League, ya que por el momento se mantienen en la cuarta posición y han perdido algunos puntos importantes, pero mantenerse vivos en las otras competencias en instancias finales ha hecho que el 'Cholo' Simeone le de juego a todos sus futbolistas.

Es ahí en donde entra Obed Vargas, quien en el torneo liguero ha tenido la oportunidad e jugar incluso ya como uno de los titulares en el equipo que juega los fines de semana, tratando de darle mayor relevancia a lo que sucede en el torneo internacional, en el cual se encuentran en Cuartos de Final ante Barcelona.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Elogios para Vargas

El pasado sábado 11 de abril, Obed Vargas jugó los 90 minutos en la derrota del Atleti en contra del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero a pesar de haber sido derrotados, el mexicano Obed Vargas se ha llevado buenos comentarios por parte de un sector de los aficionados colchoneros.

Esta es la segunda titularidad de Obed en los duelos de liga, pues la primera de ellas fue en la derrota ante el Barca unos días antes de verse las caras en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group

Tras estos partidos, una página dedicada a dar información acerca del Atlético de Madrid: Atlético Stats, ha mostrado en X el asombro de los colchoneros por lo ejecutado en el campo por el mexicano, dejando en claro que les gusta que el 21 juegue, pero dejando en incógnita si es que les gusta lo suficiente como para que siga siendo parte del plantel de cada semana.

Mientras otros no aprovechan estas oportunidades... Obed las está devorando. Actitud, energía, contundencia en duelos, despliegue físico, criterio y dinamismo con balón...

🇲🇽 𝐎𝐁𝐄𝐃 𝐕𝐀𝐑𝐆𝐀𝐒



👍 Mientras otros no aprovechan estas oportunidades... Obed las está devorando.



🔝 Actitud, energía, contundencia en duelos, despliegue físico, criterio y dinamismo con balón...



💬 ¿Os ha vuelto a gustar Vargas? pic.twitter.com/WUjp1swcf9 — Atlético Stats (@atletico_stats_) April 11, 2026

¿Será titular en la Copa del Rey?

Como parte de la siguiente etapa del calendario del Atlético de Madrid, los Colchoneros tendrán una de las semanas más pesadas en la temporada, o al menos podría serlo dependiendo del desarrollo del par de partidos que tienen que jugar.

Primero, el martes 14 de abril tendrán que jugar la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League en contra del Barcelona; dicha Eliminatoria la van ganando 2-0 en el marcador global y jugarán en casa, en el Estadio Metropolitano. Para este partido no se estima una titularidad de Vargas, pero no se ve complicado que pueda jugar unos minutos.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP