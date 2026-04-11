Cholo Simeone rechaza regalo de aficionados mexicano

Diego Pablo 'Cholo' Simeone es uno de los entrenadores con mayor presencia en el balompié actual, todo gracias a su estilo de juego definido y sus vastos años en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el estratega argentino se enfrentó al escrutinio público, todo por un desaire que le hizo a unos aficionados mexicanos.

Por medio de su cuenta de Tik Tok, el creador de contenido "Brekelmilagro" compartió parte de su experiencia en los adentros del Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa de los Colchoneros. Fue ahí en donde vio a la figura del Cholo, al cual se le acercó para ofrecerle un pequeño sombrero de charro como regalo.

Pese a que el argentino saludó, al momento de que se le ofreció el regalo decidió rechazarlo, su respuesta fue: "gracias, no lo quiero". Pese a la decepción inicial, el creador de contenido se encontró unos momentos después con la leyenda David Villa, quien sí aceptó el obsequio.

¿Qué dijo el público en comentarios?

El video se hizo viral en cuestión de días, razón suficiente para que también se llenase de comentarios. La gran parte de interacción de los internautas fue una crítica constante para el entrenador argentino; aunque otros también cuestionaron la forma en la que entregó el regalo.

Entre los comentarios más destacados están algunos sobre la falta de trofeos en las vitrinas de Simeone, en especial la tan ansiada Champions League. El oriundo de Buenos Aires perdió dos Finales de la misma en años recientes ante el Real Madrid.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Con un pie en Semifinales de Champions

Sin embargo, el futuro es brillante y prometedor tanto para Simeone como para todo el equipo rojiblanco. El Atlético de Madrid venció de manera importante al Barcelona en el duelo de Ida de la Champions League, por lo que ahora solo tendrán que cerrar la obra.

Por otro lado, LaLiga parece ser un torneo casi -por no decir totalmente- perdido, ya que el conjunto Colchonero se encuentra a 19 puntos del cuadro catalán, líder de la competición. Además, todavía jugará la Final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.