Barcelona explota contra la UEFA: denuncia arbitraje y exige investigación tras polémica ante el Atlético

Después de toda la polémica en la que estuvo envuelto el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El club catalán ha emitido un comunicado expresando su malestar por las decisiones arbitrales tomadas en el encuentro.

La escuadra Culé expresa que no se tomaron las mejores decisiones en el partido ante los Colchoneros, decisiones que terminaron influyendo en el marcador final del encuentro.

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El Barça señala error “grave” del VAR y pide revisar las comunicaciones arbitrales

El Barcelona ha anunciado que sus servicios jurídicos han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los acontecimientos ocurridos durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid. El club considera que el arbitraje no se ajustó al reglamento vigente, lo que influyó directamente tanto en el desarrollo del encuentro como en el resultado final.

La denuncia se centra en una acción concreta del partido. En el minuto 54, después de que el juego se reanudara correctamente, un jugador rival tomó el balón con la mano dentro de su propia área sin que se señalara el penalti correspondiente. El Barcelona entiende que esta decisión, sumada a una grave falta de intervención por parte del VAR, constituye un error de bulto.

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Acusan doble rasero en Champions: “No competimos en igualdad de condiciones”

En consecuencia, el club ha solicitado que se inicie una investigación, se le dé acceso a las comunicaciones arbitrales y, si procede, se reconozcan oficialmente los errores y se adopten las medidas pertinentes.

En esta misma línea, el Barcelona sostiene que no es la primera vez en las últimas ediciones de la UEFA Champions League que decisiones arbitrales incomprensibles perjudican al equipo. El club denuncia la existencia de un claro doble rasero que le impide competir en igualdad de condiciones con otros clubes.