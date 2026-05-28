EEUU lanza advertencia en México por videos que invitan a enlistarse en las fuerzas armadas

La Embajada de Estados Unidos en México emitió nuevos avisos dirigidos a migrantes y turistas extranjeros, luego de detectar información falsa sobre procesos de ciudadanía estadounidense y ante la llegada de miles de visitantes por la Copa Mundial 2026.

El pronunciamiento ocurrió este 26 de mayo, cuando la representación diplomática respondió a videos difundidos en redes sociales donde se afirma que ingresar al Ejército de Estados Unidos es la forma más rápida para conseguir la ciudadanía.

La Embajada de Estados Unidos aclaró que ingresar al Ejército no garantiza obtener la ciudadanía estadounidense./ Pixabay

Autoridades estadounidenses señalaron que esa versión es incorrecta y explicaron que el servicio militar únicamente puede influir en determinados procesos migratorios, siempre y cuando las personas cumplan condiciones legales específicas.

Entre los requisitos mencionados por la Embajada se encuentra poseer residencia permanente legal, conocida como Green Card, además de acreditar dominio fluido del idioma inglés tanto hablado como escrito.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, publicó la representación diplomática estadounidense.

Autoridades estadounidenses advirtieron sobre información falsa difundida en redes sociales sobre procesos migratorios./ Pixabay

¿Qué dijo Estados Unidos sobre enlistarse en el Ejército?

La Embajada precisó que ninguna persona puede utilizar el Ejército estadounidense para ingresar al país o tramitar una visa migratoria, contrario a lo que señalan algunos contenidos virales.

Asimismo, reiteró que el proceso de naturalización ligado al servicio militar no está disponible para cualquier migrante y depende del cumplimiento de normas federales de elegibilidad y servicio.

En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que la mayoría de migrantes mexicanos que buscan obtener la Green Card deberán concluir sus trámites migratorios fuera de territorio estadounidense.

Para enlistarse en el Ejército de EU es obligatorio contar con residencia permanente legal y dominio del inglés./ Pixabay