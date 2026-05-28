EEUU lanza advertencia en México por videos que invitan a enlistarse en las fuerzas armadas
La Embajada de Estados Unidos en México emitió nuevos avisos dirigidos a migrantes y turistas extranjeros, luego de detectar información falsa sobre procesos de ciudadanía estadounidense y ante la llegada de miles de visitantes por la Copa Mundial 2026.
El pronunciamiento ocurrió este 26 de mayo, cuando la representación diplomática respondió a videos difundidos en redes sociales donde se afirma que ingresar al Ejército de Estados Unidos es la forma más rápida para conseguir la ciudadanía.
Autoridades estadounidenses señalaron que esa versión es incorrecta y explicaron que el servicio militar únicamente puede influir en determinados procesos migratorios, siempre y cuando las personas cumplan condiciones legales específicas.
Entre los requisitos mencionados por la Embajada se encuentra poseer residencia permanente legal, conocida como Green Card, además de acreditar dominio fluido del idioma inglés tanto hablado como escrito.
“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, publicó la representación diplomática estadounidense.
¿Qué dijo Estados Unidos sobre enlistarse en el Ejército?
La Embajada precisó que ninguna persona puede utilizar el Ejército estadounidense para ingresar al país o tramitar una visa migratoria, contrario a lo que señalan algunos contenidos virales.
Asimismo, reiteró que el proceso de naturalización ligado al servicio militar no está disponible para cualquier migrante y depende del cumplimiento de normas federales de elegibilidad y servicio.
En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que la mayoría de migrantes mexicanos que buscan obtener la Green Card deberán concluir sus trámites migratorios fuera de territorio estadounidense.
La medida impactará principalmente a personas que actualmente permanecen en Estados Unidos sin documentos migratorios válidos, ya que deberán acudir a consulados instalados en México para terminar el proceso.